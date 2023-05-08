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巴菲特：美極盛經濟將結束

編譯湯淑君、簡國帆／綜合報導
「股神」巴菲特承認，儘管世界不停變化，但價值投資的機會俯拾即是。（美聯社）
「股神」巴菲特承認，儘管世界不停變化，但價值投資的機會俯拾即是。（美聯社）

有「股神」美譽的波克夏執行長巴菲特6日表示，美國經濟「極盛時期」即將結束，波克夏旗下「大多數」公司的盈餘都可能低於去年，並警告銀行擠兌和美國債務違約的憂慮很危險。不過他仍保有一些樂觀情緒，雖然他上季淨賣出美股，仍在伺機進場。

今年的波克夏股東會包含午餐休息全長近六小時，92歲的巴菲特和99歲的長期夥伴孟格同台主持，回答股東各種問題，包括美中緊張、美元地位、華府政局、人工智慧（AI）、人生建議等諸多議題。

巴菲特說：「現在的大環境，跟六個月前不同了。」他說，波克夏旗下的經理人對經濟情勢「感到意外」，許多子公司都在聘僱銷售人員，賣出過剩庫存，「以整體經濟來看，我們獲得的回饋是，或許我們大多數事業今年的盈餘將低於去年」。

不過，他預期，利率升高將讓波克夏「今年的投資收益比去年多很多」。波克夏常被視為美國經濟健全度的指標，因為旗下事業多元，涵蓋鐵路、電力工業事業及零售，也把多數現金投入美國短期國庫券和銀行存款。

巴菲特說，若矽谷銀行（SVB）的存款未獲擔保，對美國將是「災難」，而存款戶可能把錢迅速搬出銀行，已讓波克夏比過去的金融危機遠更加「審慎」，「恐懼是會傳染的」，但波克夏願意伸援。

不過，巴菲特仍表達對美國的信心，雖然美國仍不完美，面臨政局愈來愈像部落主義等挑戰。他也說，波克夏上季淨賣出美股，但伺機進場。

巴菲特也評論一些個股，包括盛讚台積電管理優異、蘋果的事業表現比波克夏所有事業都還要好、波克夏不會收購西方石油的掌控權、仍會投資美國銀行，同時重申亞伯是他的接班人。

針對最近熱門的AI，巴菲特以原子彈相提並論，因為兩者都是重要發展，但任一種都不能改變人類思考的方式。他說，微軟前執行長蓋茲曾向他展示AI技術，做出令人嘖嘖稱奇的事，不過巴菲特潑他冷水：「但它（AI）不能講笑話。」

提到商用不動產及其潛在損失的話題，巴菲特說：「波克夏在商用不動產從來就沒活躍過。」「我不認為對波克夏有重大影響。」

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