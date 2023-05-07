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葉倫再促國會提高舉債上限 警告財政和經濟混亂

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葉倫再促國會提高舉債上限 警告財政和經濟混亂

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
葉倫警告，除非國會很快地採取行動提高舉債上限，否則「財政和經濟混亂將會接踵而來」。（美聯社）
葉倫警告，除非國會很快地採取行動提高舉債上限，否則「財政和經濟混亂將會接踵而來」。（美聯社）

財政部長葉倫（Janet Yellen）今天警告，除非國會很快地採取行動提高舉債上限，否則「財政和經濟混亂將會接踵而來」。

法新社報導，共和黨一直在對總統拜登施壓，想要就削減開支換取提高舉債上限達成協議。但是葉倫堅稱責任在國會議員這邊。

她告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）：「國會威脅提高舉債上限將付出對美國家庭和全球金融體系造成經濟災難的代價，這簡直令人無法接受。」

葉倫1日曾經警告，美國最快可能6月1日就會用罄償付債務的資金，恐引爆違約倒債危機。

美國政府公共債務上限有法定限額，只能透過國會立法並由總統簽署成為法律才能夠提高。

共和黨掌控的聯邦眾議院4月底表決提高國家舉債上限，但共和黨人為了他們認為過度支出一事尋求與拜登攤牌，這項法案還結合了大幅削減開支。

然而在掌控聯邦參議院和白宮的民主黨人反對之下，這項法案註定無法成為法律。

這場僵局提高美國發生首次債務違約的可能性，恐對美國和全球經濟造成深遠影響。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 葉倫 拜登

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