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巴菲特用「這句話」總結價值投資 並呼籲投資切勿感情用事

編譯洪啟原／綜合外電
「股神」巴菲特承認，儘管世界不停變化，但價值投資的機會俯拾即是。（美聯社）
「股神」巴菲特承認，儘管世界不停變化，但價值投資的機會俯拾即是。（美聯社）

「股神」巴菲特波克夏公司6日召開年度股東大會，這位「奧馬哈先知」在會中用一句話總結其價值投資策略：「別人犯蠢時，你的機會就來了」。他並分享常用的投資訣竅，表示在投資或公司決策方面切勿感情用事。

價值投資通常是指趁他人折價賣出股票或企業時，買進這些遭低估的股票或企業，並且長期持有，這種方法促成了巴菲特的幾筆大投資，尤其是在他人恐慌的時候。例如，在2008年金融海嘯期間，巴菲特買進美銀（BofA）股票，該銀行現在仍是他最大的投資部位之一。他當時也買進高盛股票，但之後陸續賣出持股。

這項趁恐慌賣壓出籠時進場的策略，局部幫助巴菲特的投資報酬率飆升，從1965年到2022年底的總投報率達到3,787,464%，遠高於標普500指數同期的投報率24,708%。

巴菲特承認，儘管世界不停變化，但價值投資的機會俯拾即是。他說：「在我們經營波克夏的這58年裡，我認為做蠢事的人大幅增加，而且是做非常蠢的事。某種程度上，他們犯蠢是因為較容易從其他人取得資金，比我們剛開始經營波克夏時還容易。」

巴菲特也向股東分享他常用的投資訣竅，此訣竅助他成為全球最有洞見的投資人之一。他認為關鍵在於：切勿感情用事（emotional），至少在經商方面是如此。他說：「在我的印象中，波克夏不曾做出帶有個人情感因素的決定。你這一生不會想做一個不帶情感的人，但在投資或做企業決策時勢必得這麼做。」

巴菲特的長年事業夥伴、波克夏副董事長孟格（Charlie Munger）也同意巴菲特的看法，即在決策過程中排除個人情感因素。但他在股東會中也說，價值型投資人在未來可能面臨更多挑戰，「我認為價值投資人未來的日子將更艱難，因為他們許多人正在爭食日益減少的機會。我對價值投資人的建議是，要逐漸習慣少賺一些。」

投資 巴菲特 波克夏

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