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「股神」巴菲特於波克夏股東會發言 一文看懂十要點

編譯林聰毅／綜合外電
巴菲特（右）執掌的波克夏在6月舉行股東年會。（美聯社）
巴菲特（右）執掌的波克夏在6月舉行股東年會。（美聯社）

波克夏公司（Berkshire Hathaway ）6日舉行年度股東大會，以下是該公司董事長兼執行長巴菲特（Warren Buffett）和副董事長孟格（Charlie Munger）在會中發言與回答股東提問的十大要點。

稱讚台積電

巴菲特說，台積電是舉世管理最佳且最重要的公司之一，「至少在我來看，晶片業沒有任何公司能和台積電匹敵」，但「我不喜歡它的位置，也重新評估」，投資日本讓他覺得更自在，波克夏在日本的投資還沒結束。

盛讚蘋果

巴菲特認為，蘋果的事業表現優於波克夏旗下的所有公司，iPhone在消費者心中的地位，繞這款智慧手機成為「非凡產品」，他很樂於持有蘋果股票

稍微看壞經濟前景

巴菲特表示，他相信波克夏諸多子公司的經理人對消費者行為的迅速改變感到意外，他認為，經濟前景對波克夏旗下企業的獲利構成壓力，今年的獲利將低於去年，美國經濟的「令人難以置信」的時期正在消退。即便如此，利率環境仍將提高波克夏的投資報酬率。

批評銀行業動盪

巴菲特說，銀行業近期的動盪是由傳染性的恐懼心理、偏差的監管獎勵措施，以及粗劣的信息傳遞等因素所共同造成的，銀行業主管該為最近的風暴負責。

警告銀行擠兌和美國倒債很危險

巴菲特說，民眾擔心存款是否安全與美國債務違約的可能性，很危險，他認同當局迅速為矽谷銀行和Signature銀行存款提供保險，否則會有災難性的影響。

不擔心美元地位

巴特說，美元不會失去全球準備貨幣的地位，但美國政府的浮濫開支可能帶來毀滅性的後果，「我們應該非常小心」，「如果你讓精靈跑出瓶子，人們失去對美元的信心，就非常難恢復」。

不尋求全面掌控西方石油

巴菲特打消了有關波克夏可能全面掌控西方石油公司（Occidental Petroleum）的臆測，「我們將不會買下（西方石油的）控制權」。在此之前，該公司花了數月時間買進這家能源生產商的股票。

重申亞伯（Greg Abel）是接班人

巴菲特一再重申他對接班人亞伯的信任，亞伯在股東提問時間也數度從中插話，表達認同巴菲特的說法。但確切接班時點迄今仍是個謎。

車險部門Geico轉虧為盈

為六季以來首次獲利，但負責監督保險業務的主管詹恩（Ajit Jain）表示，該公司仍有很多工作要做，才能將其技術現代化並與競爭對手並駕齊驅。

價值投資

價值投資的機會來自「其他人做蠢事」，總有人試著在投資人未必需要進入的領域，顯示自己比別人聰明，這個世界太過短視近利，投資人不該根據情緒做決定。

人生建議

巴菲特被股東請求提供過更好人生的建議時，回答表示「你應該寫下你的訃聞，然後試著怎麼活得像訃聞裡一樣」。他說，人們不會隨時間變得更聰明，但能變得更有智慧。他也強調仁慈的重要性，並且建議除了房貸之外，不該有任何債務，不該在夜裡擔心自己的投資。

巴菲特 投資 波克夏

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