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股神好神 波克夏Q1財報報喜 淨利衝上355億美元

編譯湯淑君／綜合報導
圖為波克夏購物日活動銷售董事長巴菲特Q版絨毛娃娃。(美聯社)
圖為波克夏購物日活動銷售董事長巴菲特Q版絨毛娃娃。(美聯社)

「股神」巴菲特領導的波克夏公司第1季營業利益優於預期，反映投資收益增加，保險事業獲利也成長。波克夏在上季市場動盪之際擴大買回自家股票。對6日蜂擁至股東會現場的大批「奧瑪哈先知」粉絲來說，全是大好消息。

波克夏年度股東大會6日登場，現年92歲的董事長巴菲特、高齡99的副董事長孟格出席回答股東提問。巴菲特在開講不久後即表示，經濟的「榮景」 即將結束，他預期或許他多數的事業獲利會下滑。

波克夏同日公布，第1季稅後營業利益增加12.6%至81億美元，車險部門Geico轉虧為盈是一大亮點；每股盈餘成長14%至每股（A股）5,537美元，優於分析師預測的每股5,371美元。首季每股盈餘比整體營業利益成長幅度大，因執行庫藏股計畫降低流通在外總股數。

上季波克夏買回價值44億美元自家股票，高於第4季的26億美元，但低於2020年和2021年每季平均回購60億美元和70億美元的步調，顯示能引起巴菲特興趣的大型交易機會減少。現金水位在第1季末升到1,306億美元，高於去年底的1,286億美元。

第1季淨利增幅更壯觀，從去年同季的56億美元暴增至355億美元，拜波克夏股票投資組合價值大增之賜。最大持股蘋果上季股價漲幅超過30%，功勞最大，貢獻45%的上季股票帳面投資利得。

截至第1季末，波克夏股票投資組合的帳面利得總計234億美元，與去年同期帳面虧損將近10億美元大異其趣。美股標普500指數今年1至3月上漲7%。

波克夏 股票 投資

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