銀行存款保險上限25萬美元 合理嗎？

自從矽谷銀行倒閉引發銀行危機後，存款保險變成很多人關心的事。（路透資料照片）

自從3月間加州的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)倒閉引發銀行危機後，人們不免擔心：如果自己的往來銀行也倒閉，存款要得回來嗎？

過去15年間曾多次因某些情況而戲劇性的發生銀行危機，其中之一是2008年全球金融風暴，另一次則是3月中旬矽谷銀行因存戶擠兌宣告倒閉以來再度導致銀行業動盪。

美國聯邦存保公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC,)為美國的銀行帳戶提供每人每帳戶25萬美元最高保險 額，資金來自銀行業；但當矽谷銀行及Signature Bank 接連倒閉，FDIC在財政部 長葉倫(Janet Yellen)背書下介入，為所有存款理賠，假如接受援助的第一共和銀行(First Republic Bank)仍不支倒閉，FDIC可能再度超額理賠。

FDIC概括承受的大方作法引發全球激烈爭議，監管單位真的該為每個人帳戶裡所有存款全額賠償嗎？甚至帳戶裡有數百萬美元？

有關現行銀行規則是否足以保護個人、企業及更廣泛的金融體系？也令人質疑。有人主張存款保險上限應提高100倍，有些人則認為，一旦拉高上限，借貸機構將採取高風險行動。

華府立法人員正在討論銀行業改革，迄今尚未明確提案，FDIC將提政策建議。

存款保險 穩定銀行體系

「存款保險」(Deposit insurance)旨在銀行出事時保護個人及小企業免受拖累、在銀行倒閉時協助經濟免受嚴重衝擊；有了存款保險，萬一往來銀行出事，存戶可在一定限額內取回存款。

存款保險也可因應銀行擠兌，旨在寬慰恐懼感、讓存戶不必急著把錢領出來，更大目的是力求整個銀行體系穩定。

雖有明文規定，但銀行監管機構並非永遠死守規定。

矽谷銀行、Signature Bank不久前倒閉便啟動財政部豁免授權，移除存款保險上限；FDIC 主席葛魯伯格(Martin Gruenberg)告訴國會，為穩定全局，有必要採用豁免授權，藉此可防金融系統警鈴大作、確保受影響企業支付工資並依約與供應商交易。

根據標普全球(S&P Global)，截至2022年底，矽谷銀行與Signature Bank超過89%的國內存款未保險，不禁令人質疑，目前的25萬美元存保上限是否合宜？是否需要完全不同的方法因應銀行倒閉？

截至2022年底，在FDIC保護的美國銀行體系下，僅55%國內存款有保險，而在英國，知名經紀商Numis 的銀行分析師皮爾斯(Jonathan Pierce)說，不同類客戶的有保險存款比例各是個人及小企業65%、大企業介於40%至 50%。

存保調高 恐怕弊多利少

1950年起，美國曾七度上調銀行存款保險上限。

矽谷銀行倒閉後不久，民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)表示，保險上限應調高到1000萬美元，即使銀行倒閉，小企業才得以繼續運轉；4月稍早，在川普(Donald Trump)總統任內擔任財政部長的梅努欽(Steven Mnuchin)說，有必要上調到2500萬美元。

華倫和其他左翼人士主張，調高保險上限之際應搭配更嚴格的規定，而且銀行要付更高保費，保守人士則說，銀行保費增加最終會轉嫁給消費者。

也有人擔心，一旦調高保險上限，有錢人和大企業可能有恃無恐，選銀行時不會三思而行，將連帶鼓勵借貸機構冒更大風險。

支薪帳戶全險 其他選擇

民主黨眾議員卡納(Ro Khanna)與共和黨人員推動立法，希望為所有支薪帳戶全額保險。

聯邦存保公司前主席艾薩克(William Isaac)也同意為全美所有支薪帳戶全額保險，但反對提高存款保險上限，認為假如一直救助大存款戶，勢必無法在金融體系中維持必要的紀律。

艾薩克希望FDIC採用1980年代的IOUs系統，任何人存款超過25萬美元，超過部份的80%可獲證書，憑證書可兌現；這麼做可鼓勵存款老手慎選銀行，也可在銀行倒閉時控制整體經濟所受衝擊、讓存款人有一些錢可花用。

投保多少 將成政治選擇

有關存款保險的爭議涉及國家在私營企業的角色等更大議題。

華倫 3 月表示，小企業沒有本事調查銀行安全性和穩健性，這應是監管機構的工作；反對提高保險上限的人則認為，提高上限顯示銀行業得到政府全力支持，英國央行(Bank of England) 前副行長塔克(Paul Tucker)說，既然社會廣泛選擇走市場經濟路線，便該努力找到解決辦法，不要將銀行視為國家的延伸，究竟要投保多少？終究是政治選擇。

財政部前副助理部長克萊恩(Aaron Klein)說，既是政治選擇，就不該碰觸這個議題。