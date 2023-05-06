美股橫盤半年即將脫困？高盛舉6理由：短期無望

高盛列舉六因素說，美股標普500指數今後即使上漲，漲幅也有限，難以掙脫過去半年來盤整的格局。（路透）

財經網站MarketWatch報導，高盛投資 組合策略研究團隊認為，確實有一些樂觀的理由，包括先進國家的經濟可能減緩，但應可避免跌入衰退，因為低失業率仍會支撐消費支出。然而，銀行業動盪導致信貸情況日益緊縮，將導致下半年經濟成長變得更弱。

高盛列舉六項因素，預料往後美國及多數外國股市即使上漲，漲幅也有限，難以掙脫盤整格局。

一，通膨黏性仍強

就業市場緊繃仍是雙刃刀，雖撐起消費支出，卻也會把通膨推升得更高、更久。

高盛據此研判，聯準會（Fed）政策利率升到5%~5.25%觸頂後，不會像市場期待那般隨即降息，利率應會維持在那個峰值一直到2024年下半年。

二，投資人期待過高

美股 目前的價位反映投資人期待完美的情境：通膨緩和、利率下滑，而且經濟躲過衰退。

但衰退是美股面臨的一大風險，尤其是銀行收緊放款導致失業率升高。高盛策略師預測，在那種情況下，標普500企業每股盈餘可能降到200美元，拖累標普500指數跌到3,150點。

三，美股估值仍高

高盛說，美股目前本益比為18.8倍，遠高於20年中間值（過去20年低利率環境導致股票估值相當高）；再者，隨著利率走高，現金收益率也升高，意味比起股票投資，現在已有合理的替代選項。過去一年來，股票風險溢價（ERP）已大幅降低，暗示往後相對於零風險資產的投資報酬展望也偏低。

四，低VIX顯示市場太自滿

衡量美股波動性的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX）5日收在17.19，與歷史均值19.5相比仍顯得太低，凸顯出市場太安於現狀。尤其美國聯邦舉債上限「X日」可能在6月初來臨，此刻市場太自滿，將加劇日後的驚慌。

五，財報利多將出盡

最近發布的財報優於預期，已反映在股價上了，往後幾季的盈餘成長恐怕會從絢爛回歸平淡。

高盛預測，大致而言，2023年全球大多數地區的盈餘成長可能表現平平，2024年歐美企業盈餘可望成長5%，日本6%，亞洲17%。基於美股估值仍高，與零風險的美元現金收益率（現為5%）相比，風險報酬率偏低。

六，市場過於集中

市場集中度也是個問題。高盛指出，標普500指數年初迄今的漲幅中，有90%是市值前15大成分股貢獻的。

高盛策略師團隊發現，美股目前的市場廣度（market breadth）已降到比平均值低1個標準差，這現象是2020年以來首見。這不是好兆頭。回顧1980年以來九次市場廣度陡降的往例（類似最近情況），後來標普500指數報酬率都低於平均值，從高峰到谷底的跌幅也更深。