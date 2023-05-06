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美就業報喜 今年降息機率減

編譯任中原／綜合報導
美國4月就業報告各項數據偏強，使聯準會6月會議是否暫停升息的爭議更大。（歐新社）
美國4月就業報告各項數據偏強，使聯準會6月會議是否暫停升息的爭議更大。（歐新社）

美國4月就業報告各項數據偏強，非農就業人數增加25.3萬，遠優於3月，失業率下降，薪資升幅明顯提高，每周工時與勞動參與率持平，低薪的兼職工作人數略減。由於薪資升幅偏高，使聯準會（Fed）6月會議是否暫停升息的爭議更大，今年內降息的機率也下降。

數據公布後美國公債殖利率上升，利率期貨市場預期今年內的降息幅度從3碼縮小到2碼。美元走高，美股早盤也開高走高，道瓊指數漲逾400點。

勞工部5日表示，4月非農就業人數增量比3月時的16.5萬人（修正數）高出不少，其中民間部門增加23萬人，比3月時增加12.3萬人（修正數）激增，也高於預估的增加16萬人。其中製造業增聘1.1萬人，比預估減少1,000人好得多。

平均時薪比3月上升0.5％，高於預估及3月時的0.3%升幅；比去年同期上升4.4%，高於預估的4.2%，也高於3月時的4.3%年升幅（修正數），顯示工資加速上升。平均每人每周工時持平，為34.4小時。

失業率進一步下降到3.4%，回到50年來低點，低於市場預估的3.6%及3月時3.5%；勞動參與率持平，為62.6%，符合預估。就業不足率（U6）下降0.1個百分點，為6.6%，顯示從事兼職工作的人數略減，更多人選擇專職工作。

經濟學者表示，4月就業人數雖強，但2、3月的人數卻大幅下修，沖淡了就業熱度。但更重要的是工資升幅超高，顯示勞動市場的緊度足以迫使雇主提高薪資搶人。學者指出，單單一個月的數字還不足以使Fed於6月再度升息， 接下來還要看4月通膨數據及5月就業報告才能判斷；不過可以確定的是Fed降息的時機將進一步延後，高利率將維持更久。

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