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研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉調升中國高階車售價

在幾天前調升其他車型價格後，特斯拉調高中國豪華版Model S和Model X汽車的價格，這兩款車型的各種版本價格都提高1.9萬元人民幣，約合2749美元。在過去幾個月降價以刺激需求後，特斯拉本周在中國和美國等其他市場調高Model 3和Model Y售價。

健保商Cigna調高獲利財測

美國歷史最悠久健康保險公司之一的Cigna Group調高全年獲利預期；之前該公司健康保險業務的強勁成長和較低的醫療成本，讓第1季財報超出預期，由於更高的保費和更低的疫情成本，其醫療成本比率從81.5%降至81.3%，低於Refinitiv分析師預期的82.1%。

預測本季獲利 Carvana飆漲

Carvana Co股價大漲24.44%，因這家線上二手車零售商令人驚訝地預測第2季核心獲利，讓投資人對該公司償付能力的擔憂鬆了一口氣。Carvana股價去年暴跌98%，該公司努力出售在疫情期間以較高價格購買的二手車，但人們對負擔能力的擔憂導致需求下降。

4月失業率觸1969年來最低

勞工部報告，即使銀行動盪和經濟減速，但4月非農就業人數增加25.3萬，超過華爾街估計的18萬。失業率3.4%，低於預估的3.6%，追平1969年以來最低水平。廣義失業率小幅下降至6.6%。通膨關鍵指標平均時薪上漲0.5%，高於預期的0.3%；按年計算成長4.4%，高於預期的4.2%。

電影賣座 AMC營收超預期

AMC Entertainment Holdings Inc第1季營收超出華爾街預期，因為包括漫威最新一部《蟻人》在內的一系列熱門電影吸引更多電影觀眾前往影院。本季營收9.544億元，高於預期的9.485億元。淨虧損為2.355億元，合每股虧損17分；去年同期為虧損3.374億元，合每股虧損33分。

不落人後 Meta延攬AI團隊

Meta Platforms Inc聘用一個開發人工智慧(AI)技術的奧斯陸團隊。該團隊去年底還為英國晶片獨角獸Graphcore建構AI網絡技術。Meta越來越依賴AI技術來定位廣告、過濾貼文以及清除被禁止的內容。最重要的是，它急於加入微軟和谷歌等競爭對手的行列，發布生成式AI產品。

AI 營收 特斯拉

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放空銀行獲利 慎防軋空風險

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