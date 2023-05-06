放空銀行獲利 慎防軋空風險

美股 近日交易火爆、官方可能對美國地區性銀行採取政策補救措施，可望終結一場擾動大盤、但有利空頭操作的局面。

矽谷銀行 和第一共和銀行等銀行相繼被接管後，市場如驚弓之鳥，美股4日跌勢加深，KBW地區銀行業指數 今年來跌幅擴大至31%。媒體報導指稱PacWest Bancorp正在研究包括出售在內的戰略選項，市場聞訊潰不成軍。

而這些消息對空頭而言是最大利多。S3 Partners研究發現，由於利率上升引發流動性擔憂，造成銀行業動盪，今年以來放空地區性銀行的交易在帳面上已淨賺約70億元。

不過到目前為止，監管機構在銀行出事後出手速度夠快。更重要的是，分析師們表示，買方反擊的時機或已成熟。

例如，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律師敦促美國證券交易委員會(SEC)對放空交易實施15天禁令，以為恢復市場信心爭取時間。不過SEC表示，目前暫不考慮禁止放空。

Susquehanna International Group衍生品策略聯席主管墨菲(Chris Murphy)表示，「雖然眼下很難看到扭轉地區性銀行困境的催化劑，但放空交易非常熱門，可能在某個時候出現軋空。」

Fundstrat研究主管李湯姆(Tom Lee)指出，「現在大家都過度歇斯底里。例如，一度下跌5%的Pacific West Bancorp被迫在網站上發布新聞稿，澄清自己不是PacWest Bancorp，收盤時終於上漲。同樣，Republic First Bancorp也不得不發布公告，澄清自己不是第一共和銀行，股價跌幅也從20%收窄到5%。而且還有一些跡象顯示，0DTE期權和短期投機者正在增加壓力。」（財經新聞組）