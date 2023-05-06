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損人不利己 Lyft降價競爭被唱衰

財經新聞組／綜合報導

叫車公司Lyft Inc想以較低車費從競爭對手Uber手中奪回市占率，引發人們對其獲利受到衝擊的擔憂；至少有9位分析師調降其目標價；該股今年來表現普遍遜於大盤。

Lyft Inc市值約33億元，與其2019年股票上市時獲得的超過240億元估值相去甚遠；Uber的估值則超過750億元。

Lyft 4日發表令人失望的第2季調整後核心獲利財測，因為推出降價措施以增加更多乘客的努力對獲利能力造成影響，凸顯新任CEO瑞雪(David Risher)在扭轉Lyft的過程中面臨的障礙。

RBC Capital Markets分析師埃里克森(Brad Erickson)表示：「考慮到定價的動態性，Lyft的財報呈現出損人不利己的結果，相較於對Uber造成的損害，它幾乎無法控制自己的損益表命運。」

Uber CEO庫斯洛沙西(Dara Khosrowshahi)本周表示，該公司不會與Lyft展開價格戰。

Lyft自今年年初以來一直以低價與Uber競爭市占率，略有所成；Lyft的美國市占率從2023年初的20%中高位增加到30%左右。

該公司4月決定裁員1000多名員工，占員工總數的26%，以每年節省約3.3億元的成本，來抵消較低的車費，但華爾街仍對市占率能否保持上揚持懷疑態度。

Atlantic Equities分析師表示：「由於Uber擁有顯著優勢，是否可以維持市占率不墜仍是非常不清楚的。」

Uber拼車業務上季成長72%，超過Lyft 14%的成長率，顯示出其在主要國際市場的存在優勢。Uber還擁有龐大的食品配送業務，有助於支持其業務。

Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)表示：「我們認為，對Lyft來說，這看起來像是一場登珠穆朗瑪峰的艱苦戰鬥。」

Lyft 分析師 CEO

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