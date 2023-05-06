銀行蘋果大漲 道指飆546點

美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果 公司在公布優於預期的上季業績走升。

道瓊工業平均指數 上漲546.64點或1.65%收3萬3674.38點。史坦普500指數上漲75.03點或1.85%收4136.25點。那斯達克綜合指數上漲269.01點或2.25%收1萬2235.41點。

但即使5日反彈，但道指和史指仍創3月以來表現最差單周。道指下跌1.24%，而史指下跌0.8%。那指小幅上漲0.07%。

4月非農就業數據優於預期。根據美國勞工統計局的數據，美國經濟在4月新增25.3萬個工作崗位，而華爾街 之前預計將增加18萬個工作崗位。

蘋果公司4日盤後公布第2財季財報，在iPhone銷售的推動下，業績表現不錯。股價上漲4.69%。

區域銀行股的反彈主受摩根大通的一份報告推動，該報告將Western Alliance、Zions Bancorp和Comerica評級上修至加碼。該公司表示，這三家銀行的定價似乎「嚴重錯誤」，部分原因是放空活動。SPDR史坦普區域銀行ETF(KRE)上漲6.29%。本周傳出正在考慮包括出售在內戰略選項而大跌的PacWest暴漲81.7%。Western Alliance也上漲49.23%。

６月WTI原油在早盤觸及71.81元的高點，收盤上漲4.05%至71.34元，為5月2日以來最高水平。