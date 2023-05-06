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全球央行上季採購黃金 創新高

財經新聞組／綜合報導
上季印度黃金需求創3年來最弱。（路透）
上季印度黃金需求創3年來最弱。（路透）

世界黃金協會(WGC)表示，由於全球總體需求呈現喜憂參半的景象，各國央行對黃金的需求在截至3月底的第1季創下歷史新高。

由於全球經濟不確定性、Fed升息可能暫停以及美國銀行業可能進一步陷入困境，黃金價格本周升破每盎司2000元的關口，並在歷史高點徘徊，這促使投資人轉向貴金屬。

最新WGC黃金需求趨勢報告顯示，不含場外交易的第1季需求較去年同期下降13%，這是因為受比較基期影響；去年同期當季受俄羅斯入侵烏克蘭影響，投資人逃離風險資產。

然而，由於場外交易市場復甦，黃金總需求較2022年第1季增加1%。

在截至3月底的當季，各國央行在全球儲備增加228噸黃金，這是自2000年開始統計數據以來第1季的最高數字，但速度仍低於最近幾季。

WGC資深市場分析師史崔特(Louise Street)表示，這是延續自去年11年高點購買量的趨勢，「就官方機構持有黃金的原因而言，黃金的最大優勢始終是它作為多元化資產的功能，尤其是它的長期價值儲存。但在過去兩年我們越來越多看到它的重要性，常常在危機時期被投資人放在首位。」

WGC預計，在2022年飆升之後，今年各國央行的需求將放緩。不過之前的購買主要集中在發展中國家，而發達國家的需求正在增加。

新加坡金融管理局(MAS)是本季最大單一買家，其黃金儲備增加了69噸，比2022年底增加45%。

中國人民銀行(PBoC)本季增加58噸黃金儲備，目前持有2068噸黃金儲備，占全球已報告黃金儲備總量的4%。土耳其再次成為大買家，增加30噸儲備，而印度央行則增加了7噸。

中國消費者本季購買了198噸黃金首飾，占全球總量的41%，隨著清零疫情措施的取消，需求回升。價格偏高和波動削弱了印度的需求，印度第1季需求為3年來最弱；總體而言，珠寶首飾在第1季相對平穩。中國的增幅抵消了印度的下滑。

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