美區域銀行動盪背後問題：全球美元信用恐「同步」萎縮

過去一年來，聯準會（Fed）大幅提高利率，至今抑制國內通膨尚未竟其功，卻可能造成全球信用緊縮。（美聯社）

過去一年來，聯準會（Fed）大幅提高利率 ，但令經濟學家覺得奇怪的是，為什麼美國一直未見到信用緊縮跡象？到今年3月，跡象終於浮現了：區域性銀行擠兌恐慌開始引發信用緊縮。至此，全球美元信用「同步」萎縮趨勢隱然成形，是令人憂心忡忡的重大警訊。

在此之前，華爾街日報專欄作家史坦伯格（Joseph c. Sternberg）指出，信用緊縮已在世界各地發生，唯獨美國例外。國際清算銀行（BIS）上周公布的數據顯示，2022年第4季，全球遭遇一波顯著的信用萎縮。這份報告顯示，那一季，銀行對外國貸款 者的授信總額，以各種幣別（包括歐元和日圓）計算，大減1.4兆美元。

美元信用萎縮已在美國境外發生

這主要是美元現象。第4季美元跨境信貸總額（包含美元面值的債券等等）降到12.8兆美元，從2021年底觸及的13.4兆美元高峰降了下來。在首當其衝的開發中經濟體，美元信貸總額在約莫六個月的期間銳減2,560億美元，減為5.2兆美元。2022全年全球美元信貸萎縮將近4%，是2009年以來最深的全年降幅。

2009年是全球信用萎縮結束的年頭，但現在，一波全球信用萎縮似乎剛開始，日後還有進一步下滑的空間。

歐元和日圓放貸金額成長，只局部抵銷美元信貸金額的降幅。而且，各地情況迥異。亞洲因為普遍使用美元，去年遭遇信用急遽萎縮。對照下，歐元信貸通常集中在與歐元區貿易往來最密切的經濟體。這兩種貨幣的替換不是那麼直接，不論是就整個經濟體或個別貸款人來說皆然。

史坦伯格說，面臨這種情況，Fed可能要大喊一聲：「糟糕！」過去一年來，Fed使出渾身解數設法收緊信用，想藉引導整體經濟降溫把高通膨打下來。然而，各種指標都顯示，美國金融情勢依然出奇活絡，而且維持很長的時期。直到Fed這波緊縮循環走了一年，到今年3月，矽谷銀行（SVB）不堪擠兌倒閉掀起銀行動盪，才開始見到信用日益緊縮的明顯跡象。

換言之，Fed這一年來大幅升息，至今抑制通膨未竟其功；更成功的結果，竟是造成全球信用緊縮，而這種現象對經濟穩定的破壞可能更甚於高通膨。

兩大因素導致美元信貸陡降

如何解釋這波美元借貸和放款金額陡降？有兩個互相關聯的因素：美國利率節節升高，以及美元2022年大幅升值。這兩項因素都已推升貸款人的資本成本。其中，匯率 更值得特別關切，因為造成的衝擊甚鉅。

史坦伯格進一步解釋。去年美元貸款者面臨的壓力隨美元勁升而加劇，因為本幣貶值加重他們償還美元貸款的成本。美元走強也削弱一些放款者授信的意願及能力--尤其是資產經理人，他們驚覺自己必須火速脫售債券，以免利率大幅變動導致帳面虧損。BIS報告反映的是去年最末季情況，今年來美元已回貶，但提供的慰藉有限，只是更凸顯匯率波動的不穩定和無可預測。

全球美元信用若同步萎縮 麻煩大了

結果是，倘若未來數月，美國果真步上其他貿易夥伴國的後塵，也進入信用緊俏時期，這種信用萎縮「同步化」將觸動全球經濟警鈴大作。過去30年發生的幾波金融危機中，並未見到全球「同步」信用萎縮的現象。

1990年代末亞洲金融風暴期間，美國信用情況仍然良好。2008年金融海嘯吞噬西方國家時，亞洲金融體系已變得更強健、足以抵禦短暫的信用吃緊。但這一回，情況不一樣了：世界各國如今都深陷債務堆中，想擴大舉債都開始遭遇困難。

何以致此？Fed難辭其咎。若不是對美國通膨復熾的反應太遲鈍，未能及早因應，通膨不會衝上40年高峰，也就不必火速猛烈升息，導致利率和匯率劇烈震盪。這暴露出Fed不明白經濟實際運作情況的「系統性失敗」，以及Fed能力有局限。

他建議，Fed必須把注意力轉向維護美元匯率穩定，讓全球其他經濟體也跟著穩定下來，否則可能付出更高昂的代價，屆時後果絕不只是以國內通膨高竄的形式顯現而已。