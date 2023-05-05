小摩：替衰退可能性避險 眾人抱黃金與科技股

紐約黃金期貨價4日打平歷來新高，而經濟可能衰退的疑慮讓黃金吸引力更大，價格有望繼續推高。 （路透）

美國區域銀行再陷危機，避險需求大增，讓黃金期貨價追平歷史新高。摩根大通 （小摩）表示，美國衰退疑慮罩頂，可能會讓眾人緊抱黃金和科技股。

英國金融時報（FT）報導，美國西太平洋銀行公司（PacWest）考慮求售，促使紐約商品交易所（Comex）的黃金期貨價4日升至每英兩2,027美元、打平歷史峰值。據Refinitiv，同日現貨金價 只差幾美分，就會追上歷來新高的2,072.49美元。

彭博資訊指出，小摩策略師認為，如今投資 人可能偏好黃金和科技股，預料這些資產能為美國今年可能的經濟衰退提供緩衝。Nikolaos Panigirtzoglou和Mika Inkinen等人指出，此種「長存續期」（long duration）交易，做法是加碼黃金、增持包含科技業的成長股、並做空美元。

他們寫道，美國的銀行危機增加了黃金需求，黃金是較低實質利率的代表資產，也能替「災難情境」避險。小摩表示，長存續期的題材近幾月來顯然成了共識，此種交易在美國經濟溫和衰退時，下行空間有限；較深度衰退時有許多上行空間，因而「相對有吸引力」。

小摩報告指出，今年來全球股票的科技股比重激烈飆高至逼近2021年的高點，暗示全球都在增持科技股。此外，從美國各類股的空頭部位看來，科技股的空頭餘額最少，意味多空投資人的淨曝險增加。

他們也發現機構投資人湧向黃金，散戶則似乎增加對比特幣的曝險。