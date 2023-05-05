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美國央行稱職嗎？伊爾艾朗：Fed已犯「三大錯」理應受評

編譯湯淑君／綜合外電
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。（美聯社）
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。（美聯社）

聯準會（Fed）打通膨之戰尚未完結，成敗還很難說，但安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，目前為止，Fed既已犯了三大錯，理應接受批評。

伊爾艾朗指出，此時針砭Fed所做所為，非常重要。

伊爾艾朗最近接受巴隆周刊（Barron's）訪問時說：「若不究責，就沒有所謂超脫政治的獨立央行。所以，那正是我異於往常頻頻批評他們的原因，因為Fed犯了錯。」

伊爾艾朗在訪談中指出，有三個理由，讓他相信現在就批評Fed、不等最後抗通膨結果出來再說，時機恰當。

一，通膨非暫時性

這位經濟學家表示，Fed犯的第一個過錯，就是在疫後解封重啟的期間誤判這波通膨的性質。他說：「我們明白，暫時性通膨是謬論。暫時性（transitory）不只意味短期，也意指人們行為不會改變，他們相信通膨是暫時、可逆轉的，所以不改其行為。」

二，溝通不良

伊爾艾朗指出，在Fed主席鮑爾舉行貨幣政策會後記者會時，金融市場往往波動劇烈，證明Fed對外傳達的訊息前後不一致。事實上，在鮑爾任內，市場波動率比其前任者多三倍。」

三，不認錯

伊爾艾朗說，主要央行當中，唯有Fed尚未公開說明為什麼誤判通膨情勢，又為什麼等了那麼久才開始抗通膨。他說：「歐洲央行（ECB）解釋過了，英國央行（BoE）也一樣。」

因此，即使Fed抗通膨最後結果如何尚在未定之天，仍不該放過Fed。他說：「這不表示，我們不希望Fed能促成完美的軟著陸，但願如此，因為這茲事體大。但我擔心他們不太可能達成。」

聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

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