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Fed暗示暫緩升息 彭博：對美股未必是利多

編譯劉忠勇／綜合報導

歷來聯準會（Fed）在升息周期的最後一次升息之際，往往是投資股市往往大有斬獲，但從這次暗示暫緩升息但鷹派的口徑，對美股而言未必是利多。

投資人盼望已久的升息周期頂點，似乎終於到來。但Fed依然不改其鷹派基調，讓市場大失所望。市場鴿派人士認為，Fed早該考慮在下半年降息，結果竟然還保留「額外的政策緊縮」一詞。

過去每逢Fed開始按兵不動的三個月、六個月和12個月內，美股幾乎總是上漲。彭博專欄作家李文指出，過去的40年中，唯一的例外是2000年5月，當年Fed按兵不動，未能引發任何短期反彈，而在四個月後的9月初開始崩盤。

李文指出，美股在Fed開始按兵不動後反彈，往往依賴於兩個基本動力：公債的反彈和企業預期獲利仍在成長。在這兩點來看，今年狀況顯然不同。

首先，美國10年公債殖利率已低於聯邦基金利率上端186個基點，這在Fed其他按兵不動之時未曾出現過的情況。顯然，市場對此已超前部署，在短期內可能不會再有太多上漲空間。其次，美國已經處於企業獲利衰退，Fed往往在企業獲利仍有上升空間時開始停止升息，但這次並非如此。

如此看來，市場未來一年風險相當大。從Fed最新聲明來看，Fed並沒有給市場太多值得冒險的理由。

升息 美股 殖利率

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