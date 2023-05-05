Fed決策 留下三個不確定

Fed的最新決策聲明，被解讀為相當鴿派。(路透)

美國聯準會（Fed）決議升息 1碼，提高聯邦資金利率 區間到5%~5.25%，並暗示會暫停升息，意味著5.25%是這輪升息循環的利率高峰，低於許多人預期，但市場未額手稱慶，反而滿懷憂慮，原因在這次「鷹式暫停」決策還留下三個不確定。

Fed的最新決策聲明，被解讀為相當鴿派，且市場行情也已充分反映「升息後暫停」的情境，真正牽動市場走勢的反而是鮑爾 在記者會發言所展現的鷹派立場，以及留下的三個不確定：授信緊縮影響、衰退前景，以及未能提高舉債上限的後果。

鮑爾在記者會上劈頭就說，「美國銀行體系強健且強韌」，從3月初以來，銀行業情勢「廣泛好轉」，暗示地區銀行動盪可能正處於終期階段，「許多、許多銀行」都正在「關注流動性」。經濟學家認為，Fed決定升息並暫停，可能是因為先看到紐約聯準銀行將在8日發布的高階貸款主管調查報告，察覺外界還沒留意到的發展，反映出銀行體系壓力。

鮑爾說，Fed非常關注授信情況，很難知道信用緊縮的影響是相當於多大的升息幅度，授信緊縮會維持多久也不確定，未來幾周的關鍵問題是否真的出現授信緊縮，包括中小銀行業者，但銀行業壓力似乎正造成家庭和企業的授信更加緊縮。

鮑爾也只透露將在8日發布的報告內容，大致與決策官員對信用的看法相同，也就是從去年下半年以來，放款持續成長，但「步調已放慢」。

鮑爾說，第1季經濟溫和成長，房市依然疲軟，但有「一些跡象」顯示勞動市場供需正回到「更好的平衡」。他也提到現在的失業率比Fed開始升息之前還低，但「事無絕對」，過去的經驗似乎顯示，就業市場降溫也可能不會伴隨失業率急升。

鮑爾預期，經濟今年將以「溫和步伐」成長，他提到Fed幕僚在3月預測經濟將「溫和衰退」，他自己認為「躲過衰退比發生衰退的可能性更高」。

鮑爾重申，舉債上限是財政領域，「從我們的觀點來看」，美國應「及時」提高舉債上限；他也重申，所有人都不該假設Fed能夠抵禦經濟免於未能提高舉債上限的衝擊、保護美國的聲譽。

他說，雖然幾位官員在這次會中提到舉債上限與違約風險，但這次決策未受債限僵局影響。

鮑爾在被問到若未能提高舉債上限，美國民眾會遭遇什麼後果時，鮑爾只重申「我們甚至不該」討論聯邦政府的償債前景，所有人也都不該假設Fed會出面拯救。