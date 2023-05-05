我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼3個熱門設施翻新 6月5日起關閉

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

Fed決策 留下三個不確定

編譯簡國帆／綜合報導
Fed的最新決策聲明，被解讀為相當鴿派。(路透)
Fed的最新決策聲明，被解讀為相當鴿派。(路透)

美國聯準會（Fed）決議升息1碼，提高聯邦資金利率區間到5%~5.25%，並暗示會暫停升息，意味著5.25%是這輪升息循環的利率高峰，低於許多人預期，但市場未額手稱慶，反而滿懷憂慮，原因在這次「鷹式暫停」決策還留下三個不確定。

Fed的最新決策聲明，被解讀為相當鴿派，且市場行情也已充分反映「升息後暫停」的情境，真正牽動市場走勢的反而是鮑爾在記者會發言所展現的鷹派立場，以及留下的三個不確定：授信緊縮影響、衰退前景，以及未能提高舉債上限的後果。

鮑爾在記者會上劈頭就說，「美國銀行體系強健且強韌」，從3月初以來，銀行業情勢「廣泛好轉」，暗示地區銀行動盪可能正處於終期階段，「許多、許多銀行」都正在「關注流動性」。經濟學家認為，Fed決定升息並暫停，可能是因為先看到紐約聯準銀行將在8日發布的高階貸款主管調查報告，察覺外界還沒留意到的發展，反映出銀行體系壓力。

鮑爾說，Fed非常關注授信情況，很難知道信用緊縮的影響是相當於多大的升息幅度，授信緊縮會維持多久也不確定，未來幾周的關鍵問題是否真的出現授信緊縮，包括中小銀行業者，但銀行業壓力似乎正造成家庭和企業的授信更加緊縮。

鮑爾也只透露將在8日發布的報告內容，大致與決策官員對信用的看法相同，也就是從去年下半年以來，放款持續成長，但「步調已放慢」。

鮑爾說，第1季經濟溫和成長，房市依然疲軟，但有「一些跡象」顯示勞動市場供需正回到「更好的平衡」。他也提到現在的失業率比Fed開始升息之前還低，但「事無絕對」，過去的經驗似乎顯示，就業市場降溫也可能不會伴隨失業率急升。

鮑爾預期，經濟今年將以「溫和步伐」成長，他提到Fed幕僚在3月預測經濟將「溫和衰退」，他自己認為「躲過衰退比發生衰退的可能性更高」。

鮑爾重申，舉債上限是財政領域，「從我們的觀點來看」，美國應「及時」提高舉債上限；他也重申，所有人都不該假設Fed能夠抵禦經濟免於未能提高舉債上限的衝擊、保護美國的聲譽。

他說，雖然幾位官員在這次會中提到舉債上限與違約風險，但這次決策未受債限僵局影響。

鮑爾在被問到若未能提高舉債上限，美國民眾會遭遇什麼後果時，鮑爾只重申「我們甚至不該」討論聯邦政府的償債前景，所有人也都不該假設Fed會出面拯救。

鮑爾 升息 利率

上一則

微軟和超微攜手合作 要構建輝達AI晶片的替代方案

下一則

Fed暗示暫緩升息 彭博：對美股未必是利多

延伸閱讀

道瓊早盤跌逾300點 地區銀行恐慌蔓延 西太平洋銀行股價腰斬

道瓊早盤跌逾300點 地區銀行恐慌蔓延 西太平洋銀行股價腰斬
打臉鮑爾？800年金融危機史示警：美銀行倒閉潮剛開始

打臉鮑爾？800年金融危機史示警：美銀行倒閉潮剛開始
Fed將停止升息為何美股利多不漲？ 瑞銀：史坦普500年底前跌8%

Fed將停止升息為何美股利多不漲？ 瑞銀：史坦普500年底前跌8%
Fed升息1碼 利率16年新高 暗示將暫停升息

Fed升息1碼 利率16年新高 暗示將暫停升息

熱門新聞

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
前美國財政部長桑默斯。圖／美聯社

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

2023-04-29 13:37
圖為美國第一共和銀行。（路透）

加州第一共和銀行遭接管 美國2個月內連倒3家中型銀行

2023-05-01 07:31
Fed宣布升息1碼，符合市場預期。路透

聯準會如預期升息1碼 暗示接下來將暫停升息

2023-05-03 14:13

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事