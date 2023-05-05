疫苗 需求減 莫德納意外獲利

莫德納(Moderna)第1季獲利和營收 都超出預期，尤其是公布令人驚訝的獲利，即使其唯一上市產品新冠疫苗的需求有所下降。這家生技公司第1季銷售額為19億元，得益於從 2022 年開始陸續收到新冠疫苗收入，較去年同期的61億元下降超過 30%。淨利7900萬元，合每股19分。

Peloton上季虧損超出預期

Peloton第3財季虧損超出預期，但指出其轉虧為盈的努力正在取得進展。聯網健身訂閱數量增加，自由現金流損失減少。當季淨虧損2.759億元，合每股79分；去年同期為虧損7.571億元或每股2.27元。這是該公司連續第9季出現虧損。營收從一年前的9.643億元下降22%至7.49億元。

嬌生消費業務IPO 收漲22%

嬌生分拆旗下消費者保健業務Kenvue上市，4日在紐約證券交易所以KVNE代碼掛牌交易，成為一年多以來美國規模最大的IPO。新公司以25.53元開盤，收漲22%報26.9元，市值約達500億元。Kenvue在3日晚間上將其IPO定價為22元，接近其目標區間的高端。

Shopify裁員 20% 財報超標

Shopify宣布裁員20%。此外，該公司第1季獲利和營收都超出分析師的預期。根據證券備案文件，截至12月31日，Shopify擁有約1.16萬名員工和承包商。這也是該公司第二輪裁員。Shopify去年7月解雇了10%的員工，當時該公司表示錯判了疫情推動的電商繁景時間。

派拉蒙全球業績差 削減股利

派拉蒙全球(Paramount Global)(PARA-US)獲利和營收低於分析師預期，並宣布削減當季股利。CEO巴奇許(Bob Bakish)在財報聲明中表示，股利將從每股24分削減至每股5分。這是派拉蒙自2009年以來首次減少股利。派拉蒙預計股利削減每年可節省5億元的現金。

首申失業金24.2萬 6周最高

勞工部表示，截至4月29日當周初領失業金人數24.2萬，高於預期的24萬，較上周修正後的22.9萬增加1.3萬，為6周來最高；4周移動平均值23.92萬。有一周時間落差的持續申領人數180.05萬，較上周修正後184.3萬減少3.8萬，遠低預期的186.5萬；4周移動平均值182.82萬。