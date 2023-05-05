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憂心前有衰退 企業財測不變

財經新聞組／綜合報導

雖然星巴克、福特汽車和Chili 's Grill & Bar母公司最近一季獲利輕鬆超出華爾街的預期，但對投資人來說，卻加劇了對經濟放緩的擔憂。因為這三家公司都維持全年獲利財測不變，代表它們不相信強勁的業績能持續下去。

由於Fed升息和銀行業動盪加劇了對信貸緊縮的擔憂，而企業的保守態度凸顯出美國經濟前景的模糊。星巴克CEO指出全球經濟存在不確定性後，該公司股價創下3年來最大跌幅。福特也警告經濟背景「不透明」。

尤其對於一般商品零售商來說，這種擔憂更為嚴重，因為人們對消費者在應對持續的通膨和儲蓄減少的情況下能否保持韌性產生了懷疑。

據了解，還有許多企業高管特意強調謹慎。例如Applebee’s餐廳和IHOP母公司Dine Brands Global Inc，即使連續9季獲利超過分析師預期，但該公司仍維持其財測不變。該公司解釋，謹慎的一個重要原因是消費者信心，因為消費者擔心潛在的經濟衰退。

除此之外，福特汽車財務長羅勒(John Lawler)表示，隨著供應鏈中斷和零件短缺有所緩解，該公司預計定價將面臨更大壓力。

本月稍後大型零售商將公布財報，屆時人們將進一步了解消費者前景。

值得一提的是，沃爾瑪和目標百貨(Target)去年獲利下滑，原因是消費者不再像疫情初期那樣大量購買廚房電器、電子產品和陽台坐椅，而這兩家公司對今年的財測都低於分析師預期。

沃爾瑪將於5月18日公布第1季財報，該公司預計今年美國同店銷售額將大幅放緩。CEO麥克米倫(Doug McMillon)強調了下半年的不確定性。

鼓博智庫首席股票策略師亞當斯(Gina Martin Adams)對此表示，「去年大部分時間它們都在下修財測，因此今年保持財測不變，可能反而是件好事。」（財經新聞組）

星巴克 汽車 沃爾瑪

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