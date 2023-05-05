牛群暴減 肉品加工商獲利遭壓縮

目前擁有最多在養牛隻的牧場主人在與肉品加工商談判交易價格時轉居上風。與3年前相比，議價能力的天平出現戲劇性的逆轉。由於新冠疫情 爆發導致肉類加工廠關閉，牲畜銷售困難，肉品加工商甚至不投標。

現在，美國牛群為1962年以來最少。乾旱和高飼料成本促使牧場主人將動物送去屠宰，而不是飼養進行繁殖。肉品加工商只得不斷提高報價競標牛隻，以應對逐漸上升的需求。

為牛支付更多費用會削弱肉類加工商的獲利能力。分析師表示，它們可能會試圖將成本轉嫁給客戶，在高通膨時期對牛絞肉和牛排收取更高的費用。

全球最大牛絞肉生產商嘉吉公司高管表示，預計牛肉價格將進一步上漲，但牛肉價格上漲是否會破壞消費者的胃口仍是一個問題。

根據HedgersEdge.com的資料，4月肉類加工商購買牛隻並將其加工成肉的獲利降至每頭40元以下；在2020年5月時曾突破每頭700元。3日的每頭牛獲利約為117元。

到目前為止，消費者對牛肉的強勁需求有助於促進對牛隻的競爭。隨著天氣變暖和燒烤季節的開始，需求通常會增加。

活牛期貨近月合約價格在4月13日達到創紀錄的每磅177.7分，然後在5月回落。峰值較上年同期上揚26%，較2020年4月成長118%。

美國農業部(USDA)數據顯示，第1季精選牛肉平均零售價約為每磅7.6元，較去年同期下降0.6%，但較2021年上漲18%。

截至12月31日當季，全美銷售額最大肉品包裝業者泰森的牛肉業務調整後營業獲利率 ，從去年同期的19.1%下降至2.7%。該公司表示，購買活牛的成本飆升約5.3億元。

高盛 估計，泰森下季牛肉獲利率為 3%，低於去年同期的12.7%；2024年和2025年的平均獲利率將低於2%。泰森將在8日公布財報。