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股指連跌四天 道指全年轉負

財經新聞組／綜合報導

因為對區域銀行危機蔓延的擔憂重新點燃，美股收跌。

道瓊工業平均指數下跌286.5點或0.86%收3萬3127.74點。史坦普500指數下跌29.53點或0.72%收4061.22點。那斯達克綜合指數下跌58.93點或0.49%收1萬1966.4點。這是主要股指連續第4天下跌。

道指今年走勢轉為負值，下跌0.06%。波音、迪士尼、高盛和美國運通的下跌拉低了道指。

PacWest暴跌50.62%。知情人士透露，在3日晚間傳出這家加州銀行一直在評估戰略選擇，包括可能出售後，股價下跌。區域性銀行股遭遇重創，SPDR S&P區域性銀行ETF(KRE)下跌5.45%。Western Alliance暴跌38.45%，並因波動而多次停牌。與此同時，Zions Bancorporation下跌12.05%。

投資人還消化了Fed 3日的25個基點升息和評論。

Truist將消費必需品產業的評級從中性調升至加碼，宣稱該產業是相對價格和獲利基礎最高的產業之一，「幾家公司繼續擁有良好的定價能力。如果經濟一如預期的那樣放緩，那麼該產業在比較基礎上也應該表現良好，因為它們許多產品都是必需品，而不是可自由支配的。」

同時，該公司減碼金融、房地產和醫療保健業。

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