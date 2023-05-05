iPhone買氣旺 提振蘋果財報

蘋果CEO庫克對上季表現感到滿意。（路透）

蘋果 公司第2財季財報業績超出華爾街對銷售和營收 的疲軟預期，主要得益於iPhone銷售強於預期。蘋果CEO庫克 表示，當季表現「優於我們的預期」。但整體銷售額連續第二季下滑。

蘋果本季淨收入241.6億元，不如去年的250.1億元。總營收948.4億元較去年972.8億元下降3%。

iPhone營收本季成長2%至513.3億元，高於預期的488.4億元，代表過去幾年阻礙該產品的零件短缺和供應鏈問題終於有所緩解。

庫克指出，「從iPhone的角度來看，這一季相當不錯，特別是市場數據時相對於整體市場而言。」

蘋果的Mac和iPad業務也不盡如人意。該公司上季警告，這兩個業務部門都將下滑，部分原因是零件短缺，但降幅超過預期。

Mac業務下降超過31%至71.7億元多一點。但很難與去年同期相比，當時蘋果仍受惠於個人電腦(PC)疫情紅利的結束以及轉向自製筆記型電腦(NB)更長電池壽命的晶片。

庫克說，「這真的是兩個原因所致。」「一個是總體宏觀形勢；另一個是我們仍在與去年同期的14寸和16寸M1 MacBook Pro進行非常困難的比較。」

iPad收入下降近13%至66.7億元。

蘋果的服務業務包括每月訂閱、來自App Store的收入、保修以及來自谷歌等公司的搜尋預設授權收入。上季服務收入為209億元，年增率為5.45%，顯示該公司這項獲利率最高的業務線繼續成長。

蘋果包括Apple Watch和AirPods等耳機的可穿戴設備部門，本季下降了1%，超出分析師預期。去年秋天，蘋果發表一款更昂貴的Apple Watch，稱為Ultra。

一如預期，蘋果董事會批准了900億元的股票回購和派息。蘋果公司表示，它在3月當季支付了230億元的回購和股利。蘋果還將股利提高4%至每股24分。