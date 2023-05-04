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Fed將停止升息為何美股利多不漲？ 瑞銀：史坦普500年底前跌8%

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾3日在貨幣決策會後暗示，這次升息1碼後，接下來可能停下升息腳步。投資人苦候多時的「暫停升息」訊號終於出現，但美股三大指數3日收盤仍下挫。（路透）
美國聯準會（Fed）主席鮑爾3日在貨幣決策會後暗示，這次升息1碼後，接下來可能停下升息腳步。投資人苦候多時的「暫停升息」訊號終於出現，但美股三大指數3日收盤仍下挫。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾3日在貨幣決策會後暗示，這次升息1碼（0.25個百分點）後，接下來可能停下升息腳步。投資人苦候多時的「暫停升息」訊號終於出現，但美股三大指數3日收盤仍下挫，凸顯出「暫停升息」已在市場預料中，不足以激勵股價大漲。

財經網站MarketWatch報導，鮑爾強調，6月聯邦公開市場操作委員會（FOMC）下次舉行會議時，是否決定升息仍將取決於往後出爐的經濟數據，本周會議並未下定論。

Fed緊縮終點近了 日後升息門檻變高

但Fed觀察家指出，Fed貨幣決策與市場反應之間的互動關係已經轉變。一年多來，投資人總是引頸觀望Fed「升息終於停頓」的時機；然而，現在市場關注的焦點已轉變，轉向Fed何時開始降利率。但不論從FOMC會後聲明或鮑爾記者會，都找不著可能在何時降息的蛛絲馬跡，因此三大指數3日漲幅回吐，以接近盤中最低點作收。

資深Fed觀察家認為，Fed和鮑爾避免釋出「這波升息循環終結日近了」的鮮明訊號，讓多方失望。

Rosenberg Research總裁David Rosenberg 3日說：「Fed不曾直接明講這波利率循環將停頓，而且總是保留某種鷹派措詞。但措詞仍有轉變、足夠讓下次會議按兵不動之門敞開著。這就是我們今天看到的情況。」

他指出，會後聲明拉高了Fed日後再次升息的門檻。他說：「必須見到就業人數激增、工資又加速上揚、未見到這波銀行業動盪造成授信緊縮的跡象，而且通膨既不會持平在高檔也不會再度竄升。」

停止升息並非美股大利多

然而，就算是Fed更直截了當表明升息腳步快要停下來，美股這波漲勢進一步衝高的空間也不大。

瑞銀全球財富管理美洲地區資產配置主管Jason Draho說：「Fed升息循環停頓或可能終止，對風險性資產並不是大利多，因為都已經反映在金融市場行情上了。」

今年來美股強彈，揮別去年的慘況，儘管Fed仍持續升息抗通膨，且通膨率仍大幅高於Fed的2%目標。史坦普500指數3日再次挑戰4,200點阻力關卡失敗，終場收黑。

暫停升息≠Fed政策轉向

貝萊德iShares投資策略部門主管Gargi Chaudhuri指出，務必分清楚Fed「升息停頓」不等於Fed政策「轉向」。

「升息停頓」後，Fed仍會把利率維持在高檔，並且密切觀察經濟表現和通膨情勢。她指出，1990年至今，從Fed最後一次升息到初次降息，其間平均相隔十個月之久。Fed停下升息腳步後，股債市起初可能應聲大漲，但在初次降息宣告停頓期結束之前，市場波動會加劇。

Chaudhuri指出，Fed即使6月暫停升息，貨幣政策也還沒「轉向」。然而，股市價位卻已經計入今年底前Fed可能開始降息的利多因素。

史坦普500年終落點預測

瑞銀的Draho說，Fed升息「停頓」，改變不了已經展開的經濟減緩走勢；但另一方面，投資人想搶先搭上Fed反手降息的列車，可能築成一道阻力關卡，有礙空方把美股推落超過10%。

綜合研判，他預測，史坦普500指數年終落點可能略低於瑞銀估計的3,800點目標價，也就是大約比目前價位跌8%左右。

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