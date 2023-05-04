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改革為德不卒 銀行股仍脆弱

財經新聞組／綜合報導

第一共和銀行倒閉凸顯銀行業長期存在的弱點。市場現在想知道誰可能會是下一家需要救助的銀行。而且，在1日接管第一共和時，FDIC並未宣布擴大存款保險範圍，讓部分地區銀行的投資人失望。

FDIC於1日接管第一共和銀行、並迅速找到買家摩根大通，銀行業危機仍未能緩和，反而有愈演愈烈之勢。地區銀行股2日大跌，成為當天美股大跌的推手。

媒體分析，作為今年倒閉的第四家美國銀行，第一共和銀行的結局凸顯了銀行業長期存在的弱點。這些銀行的倒閉固然各有一些特殊的因素影響，但它們的困境都可以歸結至面對利率上升，融資成本增加，同時資產的價值縮水。

由於儲戶為尋求更高的回報，將資金改投貨幣基金等其他工具，存款流失的銀行吸納了更多Fed和聯邦住房貸款銀行系統提供的流動性。這些資金能讓銀行保持流動性，但融資成本高昂，勢必損傷獲利能力。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示，華爾街若想知道哪家銀行可能是下一家需要救助的銀行，只須簡單地從其他地區銀行中挑選可能倒下的受害者即可。

他認為，摩根大通拿下第一共和銀行只讓美國的銀行業平靜一天。在有明確跡象顯示緊急貸款計劃可能取消以前，地區銀行股看起來仍然很脆弱。

FDIC本周公布有關存款保險改革方案，提出三種選擇，一是保持現有保險框架，但調升25萬元存款保險上限；二是將保險範圍擴大到所有儲戶；三是有針對性保障，提供不同的存款保險限額，對企業的付款帳戶給予更多保障。

FDIC無意全面擴大存款保險，而是認為第三種選擇最能滿足存款保險的金融穩定、以及保護儲戶成本的目標。因此即使FDIC推動改革，真正提出的方案也很可能讓地區銀行的投資人希望落空。（財經新聞組）

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