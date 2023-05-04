Fed如期升息 股指連跌3天

一如市場普遍預期，Fed升息 25個基點，美股收跌。

道瓊工業平均指數 收盤下跌270.29點或0.8%收3萬3414.24點。史坦普500指數下跌28.83點0.7%收4090.75點。那斯達克綜合指數下跌55.18點或0.46%收1萬2025.33點。三大指數連續第三天下跌。

預計通膨不會很快下降，Fed主席鮑爾排除降息可能，讓早盤的看漲情緒有所減弱。

Fed在會後聲明中指出，「在確定額外的政策緊縮程度可能適合使通貨膨脹 隨時間回到2%時，委員會將考慮貨幣政策的累積收緊、貨幣政策對經濟活動和通貨膨脹的落後性，以及經濟和金融的發展狀態。」

然而，交易員關注的是Fed這次在會後聲明中沒有說的內容。Fed似乎軟化了其關於未來升息的措辭，刪除了3月聲明中的一句話，即「委員會預計某些額外的政策緊縮可能是適當的」。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示，這次升息是Fed連續第10次升息，「很可能是本周期的最後一次」。

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)下跌1.8%；前一個交易日下跌超過6%。PacWest在前一天下跌28%後下跌1.98%。Western Alliance下跌4.4%。Zions Bancorp.下跌5.27%。