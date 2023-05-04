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去年企業CEO薪酬增幅 超過通膨率

財經新聞組／綜合報導

一項最新研究發現，去年美國企業CEO的薪酬中位數成長7.7%，達到創紀錄的2230萬元，這是因為大額股票獎勵推動這些企業主管的薪酬增幅超過通膨，而一般勞工的薪酬卻反而落後。

薪酬漲幅最高的包括Jefferies Financial Group和Prologis Inc等企業的 CEO。

研究公司Equilar的研究調查了截至3月31日收入達到10億元的美國上市公司薪酬最高的100位CEO。去年的類似調查顯示，2021年CEO的薪酬成長31%。

在截至12月31日的12個月裡，衡量通貨膨脹的美國消費者物價指數(CPI)上漲6.5%，低於去年同期的7%。

雖然勞動市場緊張，但2022年CEO的薪酬增幅超過美國勞工。根據勞工統計局的數據，12月私營部門員工的平均每周收入為1132元，同比增加3.6%。Equilar研究指出，CEO更高的薪酬將「薪酬比率」中值推高至員工薪酬中值的288倍，高於2021年的254倍。

由於Fed升息減緩了經濟成長，史坦普500指數去年下跌18%，但CEO的薪酬卻大幅增加。接受CEO薪酬調查的公司股價則是下跌11%。

推動CEO薪酬成長的主要力量是股票獎勵，它已成為高管薪酬的核心，但對員工而言卻沒有那麼重要。2022年CEO股票獎勵的中值增加了20%，達到1380萬元。Equilar研究總監Courtney Yu表示，其中大部分是在去年初授予的，因為公司希望留下這些最高領導人。

Jefferies CEO韓德勒(Richard Handler)的加薪幅度最大。他去年收到的5690萬元幾乎是他2021年總薪酬的2倍。

物流房地產公司Prologis CEO 馬格達姆(Hamid Moghadam)也拿到不少。他去年總薪酬為4820萬元，比前一年增加了93%，這主要也是由於股票獎勵。

CEO 股票 勞工

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