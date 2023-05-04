美4月中銀行存款 減762億

銀行存款仍在快速流失中。（路透）

編譯周芳苑／綜合3日電

聯準會(Fed)經季節性因素調整後的數據顯示，全美4月中銀行存款額減少762億元，小銀行存款減少46億元，海外金融機構存款更減少269億元。但另一分析發現，人們對銀行體系仍有信心。

銀行存款早已逐年遞減；2022年全美銀行存款較前一年減少，創1948年以來跨年存款縮減首例。不久前銀行倒閉為銀行體系帶來不確定性、迫使聯邦政府 介入，銀行存款隨之續減。

就在加州矽谷銀行 (Silicon Valley Bank )、Signature Bank倒閉而聯邦接管後，人們從銀行提領將近1000億元。雖然高利率為許多銀行帶來挑戰、也讓消費者借款不易，一些分析師表示，矽谷銀行等業者倒閉多半起因於內部營運出問題。

智庫「美國行動論壇」(American Action Forum)分析稱，矽谷銀行客戶極欠缺多元化，高度集中在矽谷醫療及科技新創公司，這些行業一年內損失7兆4000億元，於是，矽谷銀行客戶從帳戶提款以支應現金需求，銀行為快速籌足資金，不得不以非常不利的市場價格出售未到期長期國債，這是對矽谷銀行風險資本家的警訊，也就是，資產負債表流動性很差，一旦儲戶大量提款便引發擠兌。

儘管出現銀行危機，根據晨間顧問公司(Morning Consult)分析，美國人對銀行體系仍有信心

2月間，全美66%受訪成人表示銀行做對的事，3月兩家銀行相繼倒閉後，對銀行持此正面評價的比例增至70%，此外，僅10%受訪者表示在銀行相繼倒閉後將錢提領出來。

報告稱，3月初三家地區銀行倒閉後，對銀行有信心的美國人所佔比例微升，消費者對全美十大銀行的信任也不減反增，儘管發生動盪事件，沒有任何一家銀行的客戶信任度明顯動搖，顯示消費者能夠將少數銀行的運作與整個銀行體系的穩定性區隔開來。