美金融體系動盪疑慮未除

美國第一共和銀行由小摩收購後，地區銀行股賣壓並未就此打住，顯然市場信心仍極度脆弱。（美聯社）

經歷前市暴跌後，西太平洋銀行公司（PacWest Bancorp）和西方聯盟金控（Western Alliance Bancorp）等美國地區銀行3日早盤回穩，但在第一共和銀行被摩根大通 收購後，各界對美國金融體系體質疑慮顯然仍未消除。而根據彭博資訊的計算，今年美國四家銀行倒閉已使投資人蒙受540億美元的損失。

西太平洋 、西方聯盟兩家銀行的股票 在2日均因波動過大而在盤中數度暫停交易，終場分別重挫近28%及15%。今年迄今，這兩檔股票市值蒸發逾50億美元。KBW地區銀行股指數3日反彈2.45%，但2日下跌5.5%，寫下3月矽谷銀行（SVB）倒閉引發銀行業危機以來的最大跌幅，今年迄今跌約28%。

另據彭博資訊的計算，SVB與第一共和等四家銀行市值自2月28日以來蒸發了469億美元，債券和優先股失血約75億美元。截至2日為止，這四家公司的股票加起來只剩下大約7.25億美元價值。

摩根大通執行長戴蒙在收購案宣布後即表示，當前銀行業危機已經接近尾聲，但他也說，可能還會有另一家小型地區銀行倒閉。富國銀行分析師 馬約表示：「第一共和銀行的結局，只是緩解了市場憂慮，並沒有消除人們的擔心。事實上，地區銀行受到三大利空衝擊，分別是商用不動產、多元化和監管。」

Oanda高級市場分析師摩亞說：「華爾街在想，哪家銀行可能是下一個需要拯救的銀行，其他地區銀行很容易就躍入他們眼簾。看起來摩根大通收購第一共和銀行的交易，只給銀行業帶來了一天的平靜。在我們看到顯示緊急貸款計畫可以撤走的明確跡象前，地區銀行股料依然較為脆弱。」

彭博行業研究研究分析師赫曼．陳在報告中指出，「雖然第一共和銀行的結局是一個好兆頭，但我們還沒有針對地區銀行股信心缺失的明確解決方案，可能需要監管機構或政府做出更全面的回應」。