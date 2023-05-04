我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

美金融體系動盪疑慮未除

編譯黃淑玲／綜合報導
美國第一共和銀行由小摩收購後，地區銀行股賣壓並未就此打住，顯然市場信心仍極度脆弱。（美聯社）
美國第一共和銀行由小摩收購後，地區銀行股賣壓並未就此打住，顯然市場信心仍極度脆弱。（美聯社）

經歷前市暴跌後，西太平洋銀行公司（PacWest Bancorp）和西方聯盟金控（Western Alliance Bancorp）等美國地區銀行3日早盤回穩，但在第一共和銀行被摩根大通收購後，各界對美國金融體系體質疑慮顯然仍未消除。而根據彭博資訊的計算，今年美國四家銀行倒閉已使投資人蒙受540億美元的損失。

西太平洋 、西方聯盟兩家銀行的股票在2日均因波動過大而在盤中數度暫停交易，終場分別重挫近28%及15%。今年迄今，這兩檔股票市值蒸發逾50億美元。KBW地區銀行股指數3日反彈2.45%，但2日下跌5.5%，寫下3月矽谷銀行（SVB）倒閉引發銀行業危機以來的最大跌幅，今年迄今跌約28%。

另據彭博資訊的計算，SVB與第一共和等四家銀行市值自2月28日以來蒸發了469億美元，債券和優先股失血約75億美元。截至2日為止，這四家公司的股票加起來只剩下大約7.25億美元價值。

摩根大通執行長戴蒙在收購案宣布後即表示，當前銀行業危機已經接近尾聲，但他也說，可能還會有另一家小型地區銀行倒閉。富國銀行分析師馬約表示：「第一共和銀行的結局，只是緩解了市場憂慮，並沒有消除人們的擔心。事實上，地區銀行受到三大利空衝擊，分別是商用不動產、多元化和監管。」

Oanda高級市場分析師摩亞說：「華爾街在想，哪家銀行可能是下一個需要拯救的銀行，其他地區銀行很容易就躍入他們眼簾。看起來摩根大通收購第一共和銀行的交易，只給銀行業帶來了一天的平靜。在我們看到顯示緊急貸款計畫可以撤走的明確跡象前，地區銀行股料依然較為脆弱。」

彭博行業研究研究分析師赫曼．陳在報告中指出，「雖然第一共和銀行的結局是一個好兆頭，但我們還沒有針對地區銀行股信心缺失的明確解決方案，可能需要監管機構或政府做出更全面的回應」。

摩根大通 股票 分析師

上一則

市場不信鮑爾今年不降息 預期9月降息可能性超過70%

下一則

美4月中銀行存款 減762億

延伸閱讀

俄羅斯砲擊烏克蘭赫松地區 造成8人死亡

俄羅斯砲擊烏克蘭赫松地區 造成8人死亡
三大指數跌逾1% 地區銀行掀拋售潮

三大指數跌逾1% 地區銀行掀拋售潮
接手第一共和銀行 摩根大通再扮救火隊 大到不能倒？

接手第一共和銀行 摩根大通再扮救火隊 大到不能倒？
歐美企業財報佳 股價聞風未漲

歐美企業財報佳 股價聞風未漲

熱門新聞

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
前美國財政部長桑默斯。圖／美聯社

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

2023-04-29 13:37

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情