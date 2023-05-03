Fed升息5月不停、6月也會停 因為這三個理由

美國區域銀行股跌勢不止，拖累美股三大指數2日同步重挫。市場經濟學家預期，聯準會（Fed）即使3日如眾人所料繼續提高利率1碼（0.25個百分點），但升息腳步近了。（美聯社）

摩根大通迅速收購倒閉的第一共和銀行，仍未能遏止美國區域銀行股跌勢，美股三大指數2日同步重挫逾1%。市場經濟學家預期，聯準會（Fed）即使3日如眾人所料繼續提高利率1碼（0.25個百分點），但升息 腳步近了，主因除了銀行業動盪不止外，更重要的是經濟衰退顧慮加深，以及聯邦政府舉債上限「X日」大限迫近。

投資 銀行股的ETF 2日紛紛重挫，延續前一交易日跌勢。根據FactSet的數據，SPDR標普銀行股ETF（代碼：KRE）大跌6.3%，SPDR標普銀行ETF（代碼：KBE）也重摔5.2%，景順KBW銀行ETF（KBWB）也跌4.3%，景順區域銀行ETF（KBWR）跌幅更達到5.5%。

同日，區域銀行PacWest（PACW）和Western Alliance（WAL）股價分別暴跌27.1%和15.1%。

CFRA Research股票分析師Alexander Yokum指出，有別於矽谷銀行（SVB）和Signature Bank倒閉事件突如其來，令人猝不及防，第一共和銀倒閉過程像慢動作進行，加上投資人認定這只是「個案」，銀行體系動盪不至於擴大。

Yokum接受MarketWatch訪問時：「傳染風險似乎已降下來。第一共和銀上周跌幅極大，但其他銀行未遭拋售。的確令人覺得關聯性肯定已降低。大家認為這是該公司特定問題成分居多。」

三理由將促使Fed升息腳步停頓

Spartan Capital首席市場經濟學家Peter Cardillo說，第一共和銀短暫遭到接管，隨後賣給摩根大通，讓美國股市1日早盤短暫恢復平靜，但12日賣壓再起，主要因為經濟顧慮加劇讓那些股票消受不了。他說：「這波銀行業危機顯然不能跟2008年（金融海嘯）相提並論。（周二賣壓）與衰退疑懼的關聯性大於銀行危機本身。」

衰退顧慮2日再度成為市場關切焦點，因中國經濟數據疲弱觸動油價大跌，美勞工部JOLTS報告顯示職缺數意外減少，在Fed過去一年來升息打通膨已導致勞動力需求降溫。

此外，Cardillo指出，美國政府最快可能在6月1日觸及舉債上限大限日，也令市場不安，「1個月和3個月期國庫券殖利率 正攀升，殖利率曲線其餘部分則陡降，充分顯示市場對債限的顧慮日增。」。

FactSet資料顯示，2日下午盤，美國3個月期國庫券殖利率躍增13個基點至5.14%，1個月期殖利率則滑落4個基點，收在4.35%。

股市投資人仍巴望區域銀行動盪可能促使Fed暫緩升息，最後在Fed 3日結束兩天決策會議後，就可能停下升息腳步。但分析師普遍認為那是一廂情願的想法。Cardillo說：「Fed升息0.25個百分點勢在必行，但我認為，他們會表明，這是最徵一次升息。所以，升息停頓時機快到了，我相信那會發生。」

他指出，金融穩定顧慮日增、經濟可能減緩，再加上美國債限風暴山雨欲來，應會容許Fed傳達出在3日最末次升息後，升息終將止步的訊號。