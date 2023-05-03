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美議員要求Nike、愛迪達回覆中國強迫勞動相關問題

編譯葉亭均／綜合外電
美國眾議院要求運動用品大廠耐吉（Nike）、愛迪達（Adidas）回應有關它們是否進口源自中國強迫勞動的產品相關問題。 （路透）
美國眾議院要求運動用品大廠耐吉（Nike）、愛迪達（Adidas）回應有關它們是否進口源自中國強迫勞動的產品相關問題。 （路透）

美國眾議院要求運動用品大廠耐吉（Nike）、愛迪達（Adidas）與至少另外兩家業者回應有關它們是否進口源自中國強迫勞動的產品相關問題。

共和黨籍眾議員、眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher），以及該委員會首席議員、民主黨的克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）在2日致函上述幾家公司。他們也致函中國購物平台Shein與Temu。

美國向來指控中國要求新疆地區的維吾爾族強迫勞動，是中國政府進行種族滅絕行動的一環。

做為因應之道，美國國會在2021年通過防止強迫維吾爾人勞動法，加強制裁與貿易制裁。該法禁止美國進口來自新疆的產品被，預設的前提就是產品是由被強迫勞動的奴工所生產。中國被控對以穆斯林為主的維吾爾人普遍人權侵害。中國屢屢否認有關侵害人權與推動種族滅絕的指控。

美國議員們在信函中表示，他們尋求判定企業是否遵守該法律，要求企業回答一連串問題，包括產品原料源頭、公司採取哪些措施來檢視供應鏈等等。

蓋拉格與克利什納穆希在信中表示，在3月的聽證會上，專家指出Nike和愛迪達採購來自新疆原料的布料，「持續進口部分是由維吾爾強迫勞動力所製成的貨物，可能違反了防止強迫維吾爾人勞動法，也為中共能夠持續從事種族滅絕創造了條件」。

Nike和愛迪達在2日晚間沒有立即回應置評請求。

Shein則透過聲明說，公司沒有供應商來自新疆地區，而且對強迫勞動「零容忍」，「我們認真讓我們整個供應鏈透明，我們致力於尊重人權與遵守我們所營運每個市場的在地法律」。

維吾爾 新疆 供應鏈

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