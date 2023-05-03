蘋果為何推高利存款？打造「飛輪效應」 鞏固客群

蘋果和高盛攜手推出利率高達4.15%的存款帳戶。（美聯社）

CNN報導，蘋果 和高盛攜手推出利率 高達4.15%的存款帳戶，利息是全美儲蓄帳戶平均值的十倍以上，可望吸引客戶從大銀行跳槽至蘋果生態體系。Bankrate資深業界分析師羅斯曼認為，蘋果此舉並非想和大銀行競爭，比較可能想藉此強化客戶忠誠度。

羅斯曼解釋，此種存款帳戶透過蘋果產品管理，而且必須持有蘋果信用卡 「Apple Card」才有資格申請，倘若用戶藉由蘋果管理信用卡和銀行帳戶，跳槽至Android陣營的機率會變小。

他說，蘋果正在創造「飛輪效應」（flywheel effect），以打造Apple現金的生態系統。飛輪效應是指企業的小型成果隨時間疊加，最終會打造出巨大動能，讓成長似乎自動發生。他指出，蘋果用環環相扣的方式，鞏固客戶忠誠度。用戶需要蘋果手機才能取得蘋果信用卡，而要有信用卡才能申辦存款帳戶。這並非尋常作法，以美國運通信用卡為例，不需開設銀行帳戶即能申請。

不只如此，存款帳戶讓蘋果能了解客戶的財務狀況，將是裨益公司的優勢。

聯準會（Fed）將基準利率升至4.75%~5%以對抗黏著通膨，但美國大型銀行拒絕調高存款利率，是因他們已經滿手現金。疫情紓困資金湧入、借貸需求降低、區域銀行危機導致存款從小銀行轉向大銀行，都讓業界巨擘無意支付更高利息來吸引更多存款。

羅斯曼表示，高利存款不是新鮮事，但蘋果跨足此一領域可能會讓此種作法更趨主流。從業界角度來看，這值得注意，也許會帶來變化。