我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

摩根史坦利 計畫再裁3000人

編譯季晶晶／綜合報導
摩根士丹利計畫再裁員3000人。（路透）
摩根士丹利計畫再裁員3000人。（路透）

摩根史坦利準備進行新一輪裁員以控制成本。在經濟衰退的憂慮下，併購顧問和承銷業務的低迷狀況恐將延長。

根據知情人士，高級主管正討論本季末全球員工裁減大約3000個職位的計畫，不包括財富管理部門的金融顧問與其支持人員在內，比率相當於5%，銀行和交易部門預計裁掉較多人。該公司員工總數約8萬2000人。

摩根史坦利發言人謝絕發表評論，摩根史坦利去年12月才裁員2%，大約1600人。但這家華爾街最大銀行的第1季財報幾乎沒有可令人歡呼的理由：過去一年，併購和承銷業務——代表經濟的健康狀況——所獲得的費用大減。聯準會為遏制通膨而採取的激進加息措施，以及隨之而來的區域性銀行危機，進一步抑制企業併購和融資活動。

執行長高聞（James Gorman）上月表示，承銷和併購活動一直很低迷，他預計今年下半年或2024年前不會出現反彈。

在今年第1季，摩根史坦利獲利不如去年同期，主要是交易量下滑拖累，併購諮詢業務減少32%，股票承銷業務下滑22%。分析師預測，來自銀行費用的營收將持平於去年——大約是2021年交易狂潮下的獲利103億美元的一半。

知名基金管理公司Lazard的執行長Ken Jacobs也呼應高聞的看法，預測該行業的低迷會持續到今年下半年。這家位於紐約的公司上周宣布將裁員10%。Jacobs說，近年來，由於初階銀行家在經濟繁榮時要求更高的薪水，交易商的薪酬成本已經飆升，旅行、娛樂和資訊服務的成本也是，而降薪比較困難。

疫情以來，整個金融業的裁員潮又開始了，當時銀行暫緩裁員，提供員工穩定性，並在交易量回升時爭搶人才。但交易狂潮冷卻，使開支再成焦點，銀行紛紛裁員。繼摩根史坦利12月裁員後，高盛集團1月裁掉大約3200人。花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）周一表示，她的公司願對投行人員配置水準進行調整。

裁員 摩根史坦利 營收

上一則

存款保險計畫 擬調保額上限

下一則

三大指數跌逾1% 地區銀行掀拋售潮

延伸閱讀

Meta再裁員 灣區將砍1500人

Meta再裁員 灣區將砍1500人
遭裁員後身體驚現4大改變 他驚喊：這就是我要的生活

遭裁員後身體驚現4大改變 他驚喊：這就是我要的生活
第一共和被賣 美股未受波及

第一共和被賣 美股未受波及
IBM計畫大砍7800個人力 因為AI可取代

IBM計畫大砍7800個人力 因為AI可取代

熱門新聞

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
前美國財政部長桑默斯。圖／美聯社

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

2023-04-29 13:37

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…