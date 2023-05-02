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美股強勢 拚打破5月魔咒

編譯劉忠勇／綜合報導
投資人本周焦點將轉移聯準會（Fed）的決策以及蘋果（Apple）在內多家企業的財報，將攸關能否打破5月向來表現不佳的魔咒。（美聯社）【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-04-30，數位典藏序號：20230428120739329】
投資人本周焦點將轉移聯準會（Fed）的決策以及蘋果（Apple）在內多家企業的財報，將攸關能否打破5月向來表現不佳的魔咒。（美聯社）【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-04-30，數位典藏序號：20230428120739329】

大企業財報接連傳出佳績，帶動標普500指數上周繼續上漲，締造連兩個月漲勢。投資人本周聚焦聯準會（Fed）決策與超微、蘋果與高通等企業財報，攸關能否打破5月向來表現不佳的魔咒。

那斯達克綜合指數4月28日上漲0.7%，為一個月來首見連三日漲勢，但4月上漲不到0.1%；標普500指數和道瓊工業指數上周五都漲0.8%，4月各漲1.5%和2.5%。

受英特爾看好下半年景氣而大漲4%所激勵，費城半導體指數上周五漲1.8%，台積電ADR也漲0.8%。不過台積電ADR 4月跌了9.4%，大於費半7.3%的跌幅。

部分大型科技股上周大漲，帶動大盤走高。微軟上周三狂漲7.2%，創2015年來財報公布後最佳單日表現。微軟和Meta 一周各漲7.5%和13%。

Janney Montgomery Scott的首席投資策略師盧西尼說：「整體來說，財報沒有預期那麼糟糕。」

不過，從4月走勢來看，美股大盤雖漲，景氣敏感股票卻對經濟成長亮出警訊。除半導體外，運輸股和小型股股票4月也下跌，防禦類股反而較為出色。

Eaton Vance價值證券團隊共同負責人鄧恩說：「投資人開始採取防禦布局，仍對經濟衰退和下半年持續走弱勢表達疑慮。」

投資人認為4月28日公布的兩項通膨相關數據，更確定Fed本周升息1碼的路徑。美國就業成本指數第1季上揚1.2%，而3月核心個人消費支出價格指數年增率為4.6％，都超出分析師預期。另外，澳洲與歐洲央行將分別在2日、4日宣布利率決策。

儘管Fed篤定會宣布升息，但不少投資人預料Fed今年5月過後會開始降息。如此預期心理有助穩定市場信心，芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）已降至2021年11月以來最低。

不過，「5月賣股避風頭」這美股老口號，今年可能特別管用。標普500指數突破4,100點，過去幾個月每當接近4,200點，就會有賣家壓境。

指數 投資 台積電

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