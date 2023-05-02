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蘋果高利帳戶 4天吸金9.9億

編譯洪啟原、陳律安／綜合報導
蘋果與高盛共同推出的高利率儲蓄帳戶，上市當日流入4億美元，前四天累計金額近10億美元。（路透）
蘋果與高盛共同推出的高利率儲蓄帳戶，上市當日流入4億美元，前四天累計金額近10億美元。（路透）

消息人士透露，蘋果（Apple）上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億美元存款，問世頭四天則共吸引近9.9億美元存款，高利率的吸引力由此可見一斑。

蘋果上月17日在官網公告，即日起美國Apple Card用戶可以選擇使用高盛的儲蓄帳戶來增加Daily Cash獎勵。該帳戶提供4.15%的高年收益率，除了至少比全美儲蓄帳戶的平均年利率高出十倍，同時也不收額外手續費、沒有最低存款額，也沒有最低餘額要求，用戶可以直接在錢包App中的Apple Card，輕鬆設立和管理其儲蓄帳戶。

富比世（Forbes）網站報導，消息人士說，在蘋果推出這項服務的當周結束時，已有約24萬人開戶。這個儲蓄帳戶提供的高年收益率，可能是吸引iPhone用戶開戶的主因。

與蘋果這項新服務相比，高盛消金部門Marcus推出的高利率儲蓄帳戶還略遜一籌，該儲蓄帳戶提供的年利率為3.90%。蘋果和高盛拒絕對此發表看法。

據美國聯邦存款保險公司（FDIC）3月資料，儘管聯準會（Fed）一年來已將基準利率的目標區間最高升到5%，但全美消費者儲蓄帳戶的平均年利率僅0.37%，也就是說蘋果高利率儲蓄帳戶的年利率，較全美平均水準高出十倍以上。

相較於多數銀行，蘋果公司能接觸到客戶更多，消費者的信賴度也更高，難怪愈來愈多人認為，蘋果這次推出高利存款帳戶，加上之前已陸續推出信用卡、P2P借貸、錢包應用程式Wallet，及先買後付（BNPL）等金融服務，蘋果似乎正一步步朝金融服務市場的方向前進。

外界不免質疑，科技大咖與金融巨頭合作，是否有害競爭，但不可否認的是，蘋果似乎能解決一些金融業長年來的問題。以先買後付服務為例，蘋果的放款資金多源自自家資產負債表；截至2023年3月，蘋果帳上的現金和可流通證券達1650億美元，債務為1110億美元。

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