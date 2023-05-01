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摩根士丹利計畫再裁3000人 併購和承銷業務低迷恐延長

編譯季晶晶／綜合外電
摩根士丹利計畫再裁員3,000人。（路透）
摩根士丹利計畫再裁員3,000人。（路透）

摩根士丹利準備進行新一輪裁員以控制成本。在經濟衰退的憂慮下，併購顧問和承銷業務的低迷狀況恐將延長。

根據知情人士，高級主管正討論本季末全球員工裁減大約3,000個職位的計畫，不包括財富管理部門的金融顧問與其支持人員在內，比率相當於5%。銀行和交易部門預計裁掉較多人。該公司員工總數約82,000人。

摩根士丹利發言人謝絕發表評論，

摩根士丹利去年12月才裁員2%，大約1,600人。但這家華爾街最大銀行的第1季財報幾乎沒有可令人歡呼的理由：過去一年，併購和承銷業務——代表經濟的健康狀況——所獲得的費用大減。聯準會為遏制通膨而採取的激進加息措施，以及隨之而來的區域性銀行危機，進一步抑制企業併購和融資活動。

執行長高聞（James Gorman）上月表示，承銷和併購活動一直很低迷，他預計今年下半年或2024年前不會出現反彈。

在今年第1季，摩根士丹利獲利不如去年同期，主要是交易量下滑拖累，併購諮詢業務減少32%，股票承銷業務下滑22%。分析師預測，來自銀行費用的營收將持平於去年——大約是2021年交易狂潮下的獲利103億美元的亠半。

知名基金管理公司Lazard的執行長Ken Jacobs也呼應高聞的看法，預測該行業的低迷會持續到今年下半年。這家位於紐約的公司上周宣布將裁員10%。Jacobs說，近年來，由於初階銀行家在經濟繁榮時要求更高的薪水，交易商的薪酬成本已經飆升，旅行、娛樂和資訊服務的成本也是，而降薪比較困難。

疫情以來，整個金融業的裁員潮又開始了，當時銀行暫緩裁員，提供員工穩定性，並在交易量回升時爭搶人才。但交易狂潮冷卻，使開支再成焦點，銀行紛紛裁員。繼摩根士丹利12月裁員後，高盛集團1月裁掉大約3,200人。花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）周一表示，她的公司願對投行人員配置水準進行調整。

裁員 營收 華爾街

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