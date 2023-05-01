車用晶片大廠恩智浦業績和展望優於預期 盤後大漲5%

NXP事業以車用晶片為主，相較電腦和智慧手機晶片製造商表現較佳。（路透）

車用晶片 製造商恩智浦半導體（NXP Semiconductors ）第1季財報和本季業績展望超出華爾街預期，在紐約交易股價 盤後大漲5%。

恩智浦預估本季每股獲利 3.07-3.49美元，收入31億-33億美元，而FactSet調查的分析師預計每股獲利為2.99美元，營收 30.4億美元。

執行長 Kurt Sievers 發布新聞稿說：「第1季財報、第2季財測，以及本公司對下半年初步展望均紮實，強化NXP成功度過消費性業務所面臨的周期性下滑的審慎樂觀看法，同時我們也看到核心汽車和工業業務持續強勁。」

總部在荷蘭的恩智浦上季獲利為6.15億美元，每股獲利2.35美元，調整後獲利為8.34億美元，每股獲利3.19美元。

上季營收從去年同期的31.4億美元降至31.2億美元，不過車用晶片銷售額較去年同期增長17%，至18.3億美元。

今年以來，恩智浦股價上漲5.1%，費城半導體指數上漲了19.2%。

半導體業一直在應付庫存過剩對業績的影響。不過，像NXP這樣的車用晶片供應商相較電腦和智慧手機晶片製造商表現得更好。