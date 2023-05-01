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美股幾無變化 未受第一共和被賣波及 觀望Fed決策

編譯劉忠勇／綜合外電
美股幾無變動反映投資人觀望聯準會（Fed）本周決策的心理。（美聯社）
美股幾無變動反映投資人觀望聯準會（Fed）本周決策的心理。（美聯社）

美國股市周一收盤幾無變化，投資人消化監管機構接管第一共和銀行並賣給摩根大通的消息，也為本周聯準會（Fed）預期中的升息做準備。

道瓊工業指數跌46.46點，跌幅0.1%，收在34,051.7點。史坦普500指數微跌1.61點收在4,167.87點。那斯達克綜合指數跌13.99點，跌幅0.1%，至12,212.60點。

KBW區域性銀行指數大跌2.7%，摩根大通漲2.1%。摩根大通將向聯邦儲蓄保險公司（FDIC）支付106億美元，買下第一共和銀行的大部分資產。

史坦普道瓊指數公司宣布，Axon Enterprise將取代第一共和銀行，成為史坦普500指數的成份股。

Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：「希望這是這波銀行業危機中的最後一擊，但其他問題可能會在某個時點浮現。」

Evercore的Krishna Guha認為，當天的交易顯示第一共和銀行影響並未擴散。

市場觀察人士還消化了最新的經濟消息，有人認為這些消息暗示Fed可能需要在短期內繼續緊縮周期。美國供應管理協會（ISM）周一表示，4月製造業採購經理人指數（PMI）較3月有所上升。Fed預料將在周三宣布升息25個基點。

「監管機構的決定性行動為Fed在5月會議上推進升息排除障礙，」 Guha指出，「我們的基本情境預測是經濟從現在開始降溫，Fed不會在5月後進一步升息，下一步行動是在12月降息」。

由於原油價格下跌，能源類股跌1.3%，在史坦普500指數主要板塊中跌幅最大。

不過，Ghriskey表示，最近的企業財報仍給投資人帶來一些信心。史坦普500指數成分股企業的第1季財報大多超出預期，緩解了對經濟的疑慮。他說，如果利率停在目前的水平……而美國企業還能有不錯的業績，那將是非常正面的。

華爾街大空頭摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）表示，還寄望Fed在下半年降息的投資人本周可能會失望， 「如果這次會議上傳達的信息更加鷹派，可能會對股市帶來短期負面影響」。

史坦普500指數科技類股周一上漲0.2%，逆轉了稍早的部分疲軟。

Lordstown Motors大跌23.3%，盤中跌幅一度達52.0%，股價收於上市以來最低。這家電動車新創公司公告，如果無法與合作夥伴鴻海集團達成協議，或者找到另外的融資管道，該公司可能會被迫停止營運並聲請破產。

指數 史坦普500 投資

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