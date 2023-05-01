推特新制 看文章要收費

馬斯克宣布一項推特最新計畫，允許媒體出版商根據每篇文章的點閱次數向用戶收費。（路透）

社群媒體推特 （Twitter）老闆馬斯克 表示，推特最快5月將允許媒體出版商根據放上該平台每篇文章的點擊次數，向用戶收費。同時推特也提出新的高昂月費計畫，將向要獲得推特數據的開發者收錢。這項舉動可能增添推特的爭議，推特共同創辦人多爾西便公開砲轟馬斯克對推特的治理。

馬斯克4月29日在推特發文宣布，推特最快5月推出一項功能，允許媒體出版商針對放上推特的文章網站連結，向用戶收費，「將讓那些未支付月費的用戶在偶爾想要閱讀文章時，支付更高的單篇文章價格，這對媒體機構和大眾來說，應該是個重大的雙贏」。

不過，馬斯克只說這項計畫預計下月實施，相關細節付之闕如，包括哪些媒體和帳戶能適用逐篇文章收費功能、閱讀單篇文章的價格、及推特的抽成比率。推特上周五說，在推特內容訂閱服務推出的第一年不會抽成，之後將收取10%佣金。

不過，推特近來和一些媒體關係緊張，因為推特一度把一些公共媒體貼上「政府附屬媒體」標籤，還移除過去公共人物或機構的認證方式。

對於這項新計畫，部分用戶表示支持，也有人提出反對意見。反對者認為，這種方法可能導致「點閱誘餌」大量出現，且這種制度可能較有利大型出版商，而非小媒體。

另一方面，英國金融時報（FT）報導，推特已宣布將對以API取得推特數據的開發者收費，並在上周末提出高昂的月費架構，至少每月收取4.2萬美元，依不同級距，費用可達六位數（數十萬美元），「測試」層級則每月收100美元，但只能取得非常有限的數據。

專家警告，此舉可能導致學術機構要花費重金，才能充分研究推特平台上的不實資訊情況，也使小企業難以在推特上和用戶互動。

面對馬斯克入主推特後掀起的一連串爭議，多爾西上周五在社群媒體BluSky貼文討論中，被問到他是否認為馬斯克是推特的正確領袖時，回答「不是」。

多爾西也說，就算「我理解他的（收購）時機不太好，我也不認為他的行為正確，我也不認為董事會該強迫（把推特）銷售（給馬斯克），情勢每況愈下」，馬斯克應該付10億美元退出這樁收購案。在馬斯克提議收購推特後，股市重挫，馬斯克一度想反悔，引發推特和馬斯克之間的纏訟。

對於馬斯克收取每月8美元的「藍勾勾」驗證服務，多爾西認為，花錢驗證人類身分是個陷阱，反而推開上百萬人。