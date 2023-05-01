我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

創投搶投資 OpenAI估值飆上290億

編譯陳苓／綜合報導
隨著聊天機器人ChatGPT爆紅，OpenAI因而再獲得多家創投業者大力挹注資金，使公司估值多達290億美元。(路透)
隨著聊天機器人ChatGPT爆紅，OpenAI因而再獲得多家創投業者大力挹注資金，使公司估值多達290億美元。(路透)

聊天機器人ChatGPT暴紅，讓研發的新創業者OpenAI再獲得多家創投業者大力挹注資金，使得公司估值多達290億美元。另外，義大利監管單位也取消了ChatGPT的暫時禁令。

TechCrunch目睹的文件顯示，知名創投業者如老虎環球（Tiger Global）、紅杉資本（Sequoia Capital）、安霍創投（Andreessen Horowitz）、Thrive、K2 Global均購入OpenAI新股。消息人士透露，「創投天王」提爾的創辦人基金（Founders Fund）也加入注資行列。這些創投公司合計投下逾3億美元，讓OpenAI估值達到270億到290億美元。知情人士強調，這與微軟今年稍早宣布的高額投資各自獨立，微軟注資額據信達100億美元。

相關人士說，全數相加後，外部投資者已持有OpenAI三成以上股份。

據PitchBook的資料，提爾原本就是OpenAI金主，但他旗下的創辦人基金顯然是首次投資該公司，Thrive和K2 Global也是首次注資。但老虎環球、紅杉資本、安霍創投先前已出資金援。

各方都在尋找有潛力的AI新創公司之際，OpenAI似乎是個好選擇。消息人士指出，創投公司會想用這筆融資，對外宣稱找到了「金蘋果」。據SimilarWeb，ChatGPT網站2月造訪人次超過10億人，這還不包括透過第三方網頁來嘗鮮的人數。儘管不確定人工智慧（AI）是否會引發許多人預期的劇變，但有人說，OpenAI可能是這個領域當下最接近贏家的公司。

OpenAI還有一個好消息，義大利監管單位取消了ChatGPT的暫時禁令。數據保護局28日表示，OpenAI已落實當局的多數要求，包括披露更多資訊處理訊息，並製作線上表格，供民眾選擇個人數據是否用於訓練語言模型。該公司也更新義大利註冊頁面，要求用戶填寫生日，阻止未滿13歲的孩童使用。

義大利是第一個限制使用ChatGPT的西歐國家。當局說，OpenAI蒐集當地居民數據來訓練演算法，這種做法「缺乏法律依據」，兒童也太易於使用相關服務。

AI ChatGPT 義大利

上一則

避險基金大舉放空美元 押注Fed再升息一次就罷手　

下一則

歐美企業財報佳 股價聞風未漲

延伸閱讀

郭台銘拋政見：推動AI產業及師資、基本上贊成重啟核四

郭台銘拋政見：推動AI產業及師資、基本上贊成重啟核四
蘋果AI發展慢 連員工都不愛用Siri…傳多人離職

蘋果AI發展慢 連員工都不愛用Siri…傳多人離職
3元在義大利買3房 裝修卻要6.6萬 加州房產經理：划算

3元在義大利買3房 裝修卻要6.6萬 加州房產經理：划算
怕ChatGPT出賣對話內容？官方新功能上線「最好關閉」

怕ChatGPT出賣對話內容？官方新功能上線「最好關閉」

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02
前美國財政部長桑默斯。圖／美聯社

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

2023-04-29 13:37
彭博資訊的最新訪調顯示，多數專業投資人預期美元將進一步下滑。 （路透）

彭博：多數匯市投資人看貶美元 並預期Fed將大幅降息

2023-04-24 19:10

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬