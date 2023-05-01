撤除名人藍勾勾 推特陷混亂

Twitter在撤除「藍勾標章」驗證模式後，陷入一片混亂。(路透資料照片)

社群媒體推特 (Twitter)在名人、記者和政府機構大舉撤除獲認證的「藍勾標章」(blue check marks)後，陷入一片混亂，比新執行長馬斯克 (Elon Musk)上任幾個月來的情況更加混亂。

推特的傳統驗證模式畫下句點，展開截然不同的制度。這麼一來，以前用以識別中國和俄羅斯的標籤、以及推特對某些知名人物如天主教教宗方濟各(Pope Francis)的驗證都被移除了。

馬斯克團隊稍早花了好幾個月的時間開發新驗證制度，替代沿用多年的傳統作法，原本免費掛著金色驗證徽章的大量媒體拒絕依新制每月付1000美元費用，因而失去金色徽章。

好幾位著名的推特用戶如職業籃球選手詹姆斯(LeBron James)、猶太裔加拿大演員夏特納(William Shatner)以及作家兼製作人、演員史蒂芬．金(Stephen King)也拒絕付費維持推特的驗證標章，馬斯克不得不親自介入處理。

馬斯克似乎意識到萬一這些名人用戶未全部放棄驗證標章可能會出大問題，揚言要自掏腰包付費，確保詹姆斯、夏特納和史蒂芬‧金持續保有驗證。

馬斯克出面也許可快速擺平幾位名人丟棄驗證的負面效應，但是推特以付費新制替代傳統驗證制的廣泛影響可能讓用戶難以判定帳戶孰真孰偽，進而動搖推特作為消息集散地的重量級核心地位。

新制度下，推特收費進行驗證，看到推特的驗證藍勾不再表示該帳戶確實代表所聲稱的身分，而表示該帳戶付費使用「推特藍」訂戶服務(Twitter Blue)。

推特先前也曾改變驗證模式，造成類似的混亂，不得不多次延後推行，但即便混亂，依舊堅持採用付費驗證策略。推特的理想是透過付費制增加訂戶收入，結果反而導致核心廣告業務大幅下降。

推特因驗證標籤制造成混亂的例子處處可見。

就在推特推行新制移除紐約市 府官方帳戶驗證後，該帳戶隨即發推文聲稱「這是代表紐約市政府的正牌推特帳戶」；之後，另一推特帳戶掛著相同個人資料圖片、官方帳戶用戶名稱略微不同，發文回覆說：「不，你不是正牌帳府，這個帳戶才真的是代表並由紐約市政府管理的推特帳戶。」

兩帳戶彼此喊話過後，隔天早上，紐約市政府原有的灰色驗證標章重新登場，代表著那是政府或多邊組織帳戶。

教宗方濟各的推特帳戶在新驗證制度下失去藍色標章。也出現亂象，

推特新制度造成亂象，惹惱了名人。史蒂芬‧金4月20日發推文說：「我的推特帳戶聲稱我已成為推特藍訂戶，我並沒有。」又說：「我的推特帳戶說我提供電話號碼，我並沒有。」馬斯克隨即恭敬回應：「不客氣，合十」。

因不敵骨牌負面效應，推特頻頻出招挽救。在看似無關和巧合的變化中，推特刪除為加拿大CBC和非營利全國公共廣播電台(NPR) 帳戶貼上的「政府資助媒體」標籤。先前，NPR因為被貼上政府資助標籤而大為不滿、憤而停用推特帳戶，認為那個標籤扭曲該新聞媒體不受美國政府控制的編輯獨立性。

推特還刪除中國新華社和俄羅斯RT帳戶的「官方媒體」標籤。

根據NPR，馬斯克聽從為他寫自傳的作者艾薩克森(Walter Isaacson)刪除推特的所有媒體標籤。艾薩克森在推特被驗證為「推特藍」訂戶，日前發布一張馬斯克在SpaceX星艦發射場發布會上的照片，該星鑑行進到半空時爆炸。