我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

風向轉變？聯合國一項俄侵烏陳述案 北京投下贊成票

救第一共和銀行？FDIC邀請摩根大通等金融集團標購

編譯潘勛／綜合29日電
聯邦監管單位擬搶在1日金融市場恢復營業前，接管第一共和銀行；聯邦存保公司(FDIC)已邀請有興趣的銀行如摩根大通、PNC金融服務集團出價投標。(路透)
聯邦監管單位擬搶在1日金融市場恢復營業前，接管第一共和銀行；聯邦存保公司(FDIC)已邀請有興趣的銀行如摩根大通、PNC金融服務集團出價投標。(路透)

知情人士指出，聯邦監管單位在周末正加緊接管出麻煩的第一共和銀行(First Republic Bank)，擬搶在1日金融市場恢復營業前，準備出售這家一度很風光的銀行；第一共和銀行若遭接管，將成為3月以來第三家倒閉的中型銀行，聯邦存保公司(FDIC)已邀請有興趣的銀行如摩根大通(JPMorgan Chase)、PNC金融服務集團出價投標。

金融專家指出，美國區域銀行3月首現危機，七周後第一共和銀行的麻煩可能獲得矯正，意味外界最害怕的金融界發生更廣損失，正在紓解之中。

政府接管 快速出售 紓解銀行危機

華盛頓郵報29日報導，按正在成形的計畫，聯邦存保公司會接管第一共和銀行，接下來快速出售；聯邦存保公司暫時管理第一共和銀行的業務，由其存留的資產找尋最大可能價值。

摩根大通是最可能買主

知情人士指出，按目前態勢，摩根大通最可能以較高價格標下第一共和；作為美國最大銀行的摩根大通3月還率領11家銀行聯合存入300億元給第一共和，顯示對它有信心。

因為政府接管、出售，結果便是第一共和的股東失去一切權利。自3月10日矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉以來，引發外界憂懼，生怕金融界再發生地震。

區域銀行股指數不降反升

但自3月戲劇化事件發生以來，財長葉倫及聯準會主席鮑爾都多次強調，全國銀行體質健全；由本周稍早另家區域銀行PacWest Bancorp表示近幾周存款流入，兩人的判斷顯得有理有據，第一共和銀行28日瀕臨倒閉，但區域銀行股的指數不降反升。

Autonomous Research銀行業分析師史密斯(David Smith)指出，目前似乎仍未熬過銀行界危機的最低谷，但這次危機不像大家一個月前擔憂那樣，會大規模傳染到整個銀行系統，總之會有個盡頭。

紐約時報報導，自24日第一共和銀行透露客戶提走其存款逾半數以來，其股價跌掉75%，態勢很清楚，政府若不先接管，沒人願意奔走來援，原因在更大型銀行擔心買下該行會讓他們損失數十億元。

買方要承接第一共和存款

知情人士表示，聯邦存保公司洽談的銀行有摩根大通、PNC金融服務集團及美國銀行，交易最快可能在30日宣布，但情勢演變很快，仍可能生變。任何買方可能都要承接第一共和銀行的存款帳目，讓政府不必擔保金額超過25萬元的存款。

紐時指出，仍有可能無法達成協議，此時聯邦存保公司就得判定要不要自行接管第一共和銀行，若如此，官方可能引發體制性的危機，例外地保護更大儲戶，一如3月矽谷銀行、Signature Bank倒閉時所為。

摩根大通 矽谷銀行 指數

上一則

法國信評遭惠譽調降至AA- 財長矢言續推經濟改革

延伸閱讀

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒
富人戶頭數百萬…聯邦存款保險上限引25萬或2500萬論戰

富人戶頭數百萬…聯邦存款保險上限引25萬或2500萬論戰
第一共和銀行恐被接管 股價大跌43% 市值蒸發75%

第一共和銀行恐被接管 股價大跌43% 市值蒸發75%
Fed報告：監理官員未採取足夠行動 導致矽谷銀行倒閉

Fed報告：監理官員未採取足夠行動 導致矽谷銀行倒閉

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
前美國財政部長桑默斯。圖／美聯社

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

2023-04-29 13:37

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
中國留學生舊金山搭Uber 1死1重傷

中國留學生舊金山搭Uber 1死1重傷