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美股本月大盤和費半兩樣走勢 預告5月難破魔咒

編譯劉忠勇／綜合外電
投資人下周焦點將轉移聯準會（Fed）的決策以及蘋果（Apple）在內多家企業的財報，將攸關能否打破5月向來表現不佳的魔咒。（美聯社）
投資人下周焦點將轉移聯準會（Fed）的決策以及蘋果（Apple）在內多家企業的財報，將攸關能否打破5月向來表現不佳的魔咒。（美聯社）

大企業財報接連傳出佳績，帶動史坦普500指數本周繼續上漲，且締造連兩個月漲勢。投資人下周焦點將轉移聯準會（Fed）的決策以及蘋果（Apple）在內多家企業的財報，將攸關能否打破5月向來表現不佳的魔咒。

那斯達克綜合指數周五上漲0.7%，創下一個月來首見連三日漲勢，但4月上漲不到0.1%；史坦普500指數和道瓊工業指數周五都漲0.8%，4月各漲1.5%和2.5%。

受英特爾（Intel）因看好下半年景氣大漲4%帶動，費城半導體指數周五上漲1.8%，台積電ADR也上漲0.8%。不過台積電ADR 4月跌了9.4%，甚於費半7.3%的跌幅。

部分大型科技股本周大漲，帶動大盤走高。微軟周三狂漲7.2%，創下2015年來財報公布後最佳單日表現。微軟和Meta 本周各漲7.5%和13%。

Janney Montgomery Scott的首席投資策略師盧西尼（ Mark Luschini）指出，「整體來說，財報沒有預期那麼糟糕。」

不過，從4月走勢來看，美股大盤雖漲，但經濟敏感的股票卻對經濟成長亮出警訊。除半導體外，運輸股和小型股股票4月持續下跌，反而防禦類股相較表現相較出色。

億廷繁世(Eaton Vance) 價值證券團隊共同負責人鄧恩（Aaron Dunn）說：「投資人開始採取防禦性布局，整體訊號在我來看，仍是對經濟衰退和下半年持續走弱勢表達疑慮。」

美國周四公布第1季GDP與上季比較折算年率之經濟成長率為1.1％，較上季放緩。不過，盧西尼認為，最近經濟數據仍顯示美國經濟有可能軟著陸，就算會出現經濟衰退，既不會陷太深，也不會陷很久。

投資人認為周五公布的兩個通膨相關數據，似更確定Fed下周升息1碼（0.25個百分點）的路徑。美國就業成本指數第1季上揚1.2%，而3月的核心個人消費開支價格指數年增率為4.6％，都超出經濟專家的預期。

儘管Fed篤定下周升息，但不少投資人預料Fed今年5月過後會開始降息。如此預期心理有助於穩定市場信心，芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數（VIX）已降至2021年11月以來最低水準。美國10年期公債殖利率周五下跌至3.451%，兩個月下來創下2020年4月以來最大跌幅。投資人也對買進股票更加放膽。

不過，「5月賣股避風頭」這美股老口號，今年可能特別管用。史坦普500指數突破4,100點，過去幾個月中只要指數接近4,200點，就會有賣家壓境。此外，聯邦資金利率反映5月是最後一次升息，接下來會按兵不動，似也預告經濟會表現更差。當GDP成長趨緩，也構成企業獲利的風險。

指數 投資 股票

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首季GDP增0.1% 歐經濟重回成長

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