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2022全美房價 夏威夷州最貴

編譯陳韻涵／綜合報導

房地產網站Zillow數據顯示，2022年猶他州、加州和科羅拉多州的房屋月銷售中位數超過50萬元，而夏威夷州竟然超過80萬元。

這項研究由Studio City地產開發商進行，結果發現夏威夷去年成為全美房價最高的州，平均每戶要價80萬5775元，比敬陪末座的伊利諾州貴上數十萬元。

全美房價經歷數月下跌、投資低迷與需求縮減後於2月上漲，專家預期，未來幾個月，可負擔性仍會是潛在買房者的考量。

夏威夷州、科羅拉多州和加州是全美去年房價前三高的州，去年每月房價中位數分別是80萬5775元、53萬7125元，以及53萬7000元。

華盛頓州特區、內華達州、蒙大拿州的房價則在48萬7500元到40萬2900元之間，俄勒岡州剛好落在最貴前八州與華盛頓特區的平均值40萬元，

各州內不同區域的房價存在落差，其中加州最便宜的Red Bluff去年的房價中位數落在32萬元，最貴的聖荷西市房價上看137萬元。

想找便宜房子的買家可能要到中西部碰運氣，全美最便宜的是伊利諾州，去年月平均房價中位數為13萬3750元，該州最便宜的城市為蓋爾斯堡(Galesburg)，去年月平均房價中位數為9萬元，而最貴的芝加哥市則為28萬2750元。

俄亥俄州與奧克拉荷馬州是全美第二、三便宜的州，去年月平均房價中位數為15萬5000元和17萬5063元。

密西根州、密蘇里州、印第安納州、阿肯色州、西維吉尼亞和紐約州的房價中位數平均值不到20萬元，此數字正好是阿拉巴馬州的房價中位數。

報告指出，房價與家庭收入息息相關；去年房價中位數最低的伊利諾州，當地家庭收入中位數為7萬9253元，而在生活費最高的夏威夷，家庭收入中位數比伊利諾州高約3000元，來到8萬2199元，但兩地去年的房價月均中位數相差近70萬元。

房價 夏威夷州 伊利諾州

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