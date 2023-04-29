道指收漲272點 1月來最佳單月

道瓊工業平均指數 收漲，創1月以來的最佳單月表現。

道指收高272點或0.8%報3萬4098.16點。史坦普500指數上漲34.13點或0.83%收4169.48點。那斯達克綜合指數上漲84.35點或0.69%收1萬2226.58點，因投資人看好最新的科技財報。

道指4月收盤上漲2.5%，為1月上漲2.8%以來的最佳單月表現。史指本月上漲1.5%，為連續第二個月上漲；而那指本月小幅上漲。

本周那指漲幅最大，為1.3%，因本周是大型科技股的重要財報周。道指和史指本周分別上漲約0.9%。

至今超過半數的史指成份股公布了財報。根據FactSet的數據，在這些個股中，80%業績超出預期。

亞馬遜下跌3.98%。這家線上零售商表示第1季雲端業務減速，但仍超出華爾街 對該季營收 預期。

Snap在營收下滑後大跌17.05%。在發布令人失望的第2季營收成長財測後，Pinterest下跌15.66%。因未能達到華爾街對第1季的預期，First Solar下跌9.09%。

並非每支科技股都在發布財報後下跌。 英特爾上漲4.02%，這家半導體公司的營收和獲利均超出預期。

早盤公布的數據顯示，3月個人消費支出(PCE)物價指數上漲0.3%，符合經濟學家預期。該指數是Fed衡量通膨的關鍵指標。