卡車、火車貨運 步入衰退中

貨運運輸業正在步入衰退。（路透）

物流公司主管在本季討論業績不佳時有個共同話題：貨運量放緩，而且這已得到來自卡車運輸和鐵路行業的關鍵經濟數據證實。

根據數據，過去幾個月入境貨運疲軟。讓以貨運為主的卡車和鐵路運輸獲利產生負面影響。

UPS CEO 托姆(Carol Tome)將零售銷售減速視為銷量低於預期以及亞洲需求持續疲軟的一個因素。她說，「有鑑於當前的宏觀環境，我們預計成交量仍將承壓。」

J.B. Hunt Transport Services總裁辛普森(Shelley Simpson)將最近當前產業狀況描述為「貨運衰退」。

海運訂單是火車和卡車運輸營收 的領先指標，因為全球90%的貿易都是經由水路進行的。自去年6月以來，製造業訂單下降30-40%，因此海運預訂量下降也就不足為奇了。更少的海運訂單意味著更少的貨物到達由火車或卡車運輸的美國。

在聯合太平洋(Union Pacific)上周財報電話會議上，CEO佛里茲(Lance Fritz)將通貨膨脹、高庫存水平和疲軟的消費者支出列為近期挑戰。該公司從西海岸和墨西哥 灣沿岸港口接收貨物。由於長時間的勞資談判，西岸港口貿易量一直不如東岸港口和海灣港口。

由於商品貨運量和煤炭運輸量的增加，獲利超出預期。諾福克南方(Norfolk Southern)歸功於商品和煤炭。該公司和CSX都從東海岸和墨西哥灣沿岸港口接收貨物。但即使獲利喜憂參半，整體而言，這些股票在過去一周仍下跌約5%。

對於一些卡車運輸公司來說，隨著過去幾年供應鏈問題的進一步緩解，它們還有更多的工作要做。根據Motive數據，與2月相比，3月卡車使用率增加了6%。Motive首席數據分析師伍德洛(Hamish Woodrow)表示：「由於靠港和卸貨的延誤，加上卡車運輸能力的提高和成本環境的緊張，公司被迫更有效地使用資產。」