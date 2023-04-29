煉油助雪佛龍營收 增逾5倍

石油 巨頭雪佛龍公司上季財報超出市場預期，獲利小幅上漲，煉油收益彌補了能源價格以及石油和天然氣產量的下滑。淨利成長5%至65.7億元或每股3.46元。高於市場預期每股3.38元。該公司最凸出的業務是煉油，更高的獲利率有助營收飆升超過5倍達到18億元。

埃克森美孚上季獲利倍增

埃克森美孚第1季獲利創下歷史新高，比一年前翻了一倍多，超過華爾街的預期；因為石油和天然氣產量的增加克服了能源價格從高位回落的影響。獲利增至114.3億元，合每股2.79元；而一年前為54.8億元。與去年同期相比，不包括資產出售和退出俄羅斯，油氣產量每天增加近30萬桶。

FDA批准輝瑞肺炎球菌疫苗

輝瑞公司表示，美國食品和藥物管理局(FDA)已批准該公司下一代疫苗，用於預防6周至17歲兒童的肺炎球菌疾病。與廣泛使用的Prevnar 13疫苗相比，這種名為Prevnar 20的疫苗針對導致感染的肺炎鏈球菌的另外7種類型提供更多保護。Prevnar 20還被批准用於預防6周至5歲嬰兒的中耳炎。

美商銀：投資人擁抱現金

美國商銀表示，在截至26日的一周內，經濟前景和銀行業的不確定性促使投資人將資金轉回現金和黃金。美商銀引述EPFR數據指出，本周有523億元流入現金基金，在一周前一次性流出後恢復流入；另外還有2億元流入黃金。今年來已有6340億元流入現金，而2022年只有110億元。

微軟簽西國平台授權協議

在幾天前英國CMA阻止其690億元收購「使命召喚」製造商後，微軟公司表示已與西班牙Nware簽署一項為期10年的協議，將Xbox和動視暴雪(Activision Blizzard)遊戲導入該雲端遊戲平台。它已與Valve Corp、Nvidia和Boosteroid等串流媒體平台簽署了類似的協議。

高露潔調升全年銷售財測

高露潔棕欖公司(Colgate-Palmolive Co)上修全年有機銷售預測，押注其寵物營養產品的價格持續上漲和穩定需求。第1季營收和獲利超出預期，該公司現在預計全年有機銷售額成長4%至6%，而之前預期為3%至5%。它預計2023年調整後獲利將呈中個位數成長；之前的預測是中低個位數成長。