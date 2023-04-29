大科技股當道 主導史指走向

蘋果公司和微軟 對史坦普500指數 的影響力從未像現在這樣大，這讓一些投資 人對史指過度集中的現象感到不安。

這兩家全球市值最高的公司在史指中的總權重本周躍升至創紀錄的14%。若再加入Alphabet Inc.、亞馬遜、Meta Platforms Inc.和輝達，每投資史指1元就有近四分之一流向這6支個股。

Landsberg Bennett Private Wealth Management投資長蘭斯伯格(Michael Landsberg)表示：「集中在少數幾個公司中令人擔憂，而且所有這些公司都屬於非常相似的科技和通訊服務領域。」「這種集中度將推動更全面的市場表現，直到它失去力量。」

Global X ETFs分析師迪塞(Tejas Dessai)表示，大型科技股在主要指數中的影響力越來越大，讓被動投資人面臨過度曝險的危險，「然而，這確實有助於這些企業成為科技界最具創新性的公司之一，而且沒有一家公司會很快出現長期衰退。」

蘋果和微軟光是在2023年總市值就增加超過1兆元，幾乎是整個史指漲幅的一半。

全球大型科技和互聯網公司長期以來一直主導史指走勢，但在2022年利率飆升和成長放緩導致它估值暴跌時，這種主導地位開始下降。雖然這些股票仍遠低於峰值水平，但它們今年相對於市值加權指數的出色表現，正在推動它們的影響力不斷上升。

在銀行業出現動盪之際，科技巨頭再度受到青睞。當微軟的業績超過華爾街預期時，市場找到新的動力來源。Alphabet和Meta業績也超出預期，推動以科技股為主的那斯達克綜合指數兩天內上漲3.4%，並激發人們對下周蘋果財報的樂觀情緒。

股票上漲也將估值推高至極端水平。亞馬遜本益比達38倍；其次是微軟的28倍，蘋果為27倍；Alphabet和Meta的本益比低於20倍，但也正在迅速加快上揚。