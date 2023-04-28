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美國經濟衰退？還有得等

編譯任中原／綜合外電
美國第1季實質國內生產毛額（GDP）僅成長1.1%，但上季消費支出增加3.7%，表現優於去年第4季。 （路透）
美國第1季實質國內生產毛額（GDP）僅成長1.1%，但上季消費支出增加3.7%，表現優於去年第4季。 （路透）

美國第1季實質國內生產毛額（GDP）年增率為1.1%，低於去年第4季的2.6%，也低於市場預估的2%，但仍然是一份內容堅實的報告。不僅證明預期中的經濟衰退並未在第1季出現，而且第2季也可能不會。

本周一公布的零售銷售，已經顯示美國3月消費支出成長進一步疲軟，周三公布的耐久財訂單也指出企業投資減弱，兩項數據已經預示第1季GDP將低於預估。但GDP報告中指出，上季消費支出年增3.7%，優於去年第4季時的1%增幅，而且企業投資仍出現低度的正成長。第1季民間部門國內產品最終銷售額年增2.9%，而去年第4季則是平平。

GDP的最大拖累，則是庫存下降，使GDP成長率損失達2.26個百分點。如果企業維持相同的庫存水準，則為了因應需求，產出必須增加。

GDP報告另一項潛在正向因素，則是住宅市場雖仍疲軟，但已經比之前好轉。住宅庫存減少使GDP成長率受損僅僅0.17個百分點，而去年第4季及第3季分別使GDP成長率損失1.2及1.42個百分點。

目前美國經濟的確面臨諸多障礙，包括銀行倒閉，聯準會（GDP）大幅升息的累積效應，以及大企業裁員風潮可能會波及整個勞動市場等。但至少截至目前為止，這些不利因素對經濟的衝擊都不明顯。而且周四（27日）公布的最新一周首次申領失業給付人數，也比前周減少1.46萬人，為23萬人，仍處於低水準。

因此儘管消費稍稍降溫，但勞動市場熱絡仍支持消費者繼續花錢，從而使經濟維持成長。因此經濟衰退雖可能將臨，但畢竟尚未來到。

投資 裁員 聯準會

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