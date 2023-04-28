新冠藥物滯銷 拖累默克營收

默克公司第1季營收較去年同期下降9%，主要是由於其新冠病毒藥物molnupiravir的銷售額暴跌至3.92億元，較2022年第1季的32億美元大減88%。當季總營收為145億元，較去年同期下降近15億元。但若不包括新冠藥物，默克營收成長11%。調整後每股獲利為1.4元，高於預期的1.32元。

西南航空上季虧損1.59億元

西南航空第1季虧損1.59億元，持續受到其電腦系統在假期期間崩潰的財務影響。該公司在去年12月最後幾天取消超過1萬6000次航班，原因是人員配置軟體無法跟上美國東西岸風暴期間的航班行程安排變化。該事件導致第1季營收損失3.25億元。

康卡斯特財報業績超出預期

即使家用寬頻業務成長放緩且Peacock虧損不斷增加，康卡斯特第1季財報仍超出分析師 預期。上季獲利38.3億元，合每股91分；去年同期為35.5億元和每股78分。經調整一次性項目後每股獲利92分。營收從去年同期310.1億元下降4%至296.9億元；去年第1季它轉播了超級盃和北京冬奧。

擴大航班 美國航空勉強獲利

美國航空第1季獲利1000萬元，因為航班大增，營收增加超過成本。今年前3個月營收成長37%至121.9億元，調整後每股獲利5分，都與分析師估計大致相符。預測第2季調整後每股獲利在1.2至1.4元間，處於分析師預期的高端；每可用座位英里的收入將較去年下降2%至4%，運力將增加5.5%。

禮來獲利不佳 調升全年財測

禮來公司第1季獲利低於預期，但這家製藥公司提高了全年業績財測。在財報發布前，該公司還發表了其減肥藥tirzepatide的正面數據。由於新冠抗體銷售額下降15億元，營收較去年同期下降11%至69.6億元，略高於分析師預期，但銷售額低於去年同期的78.1億元。

削減成本 Gap將裁員 1800人

為削減成本和簡化營運，Gap宣布將裁員約1800名員工。已於25日揭露的裁員人數是去年9月宣布的500人裁員人數3倍多。該公司表示，裁員將影響Gap總部的職位以及高層職位，或總部辦公室以外擔任領導職務的區域商店負責人。臨時CEO馬丁(Bob Martin)表示，預計每年將因此節省3億元。